Diego Mendoza grabó a la China Ansa en pleno trabajo de parto: "Mi mujer yendo a parir"

Josefina “China” Ansa y su pareja, el exfutbolista Diego Mendoza, atraviesan uno de los momentos más felices de sus vidas: la llegada de su segundo hijo, Rafael. El nacimiento del pequeño fue celebrado con una emotiva publicación que compartieron en sus redes sociales, donde compartieron todos los detalles del nacimiento. Sin embargo, este domingo 26 de octubre, el deportista mostró un video tan divertido como conmovedor. En las imágenes, se puede ver a la periodista en pleno trabajo de parto, rumbo a la clínica, viviendo el instante con alegría, música y mucho humor, algo que rápidamente conmovió a sus seguidores.

El inesperado video de la China Ansa yendo a parir

Este fin de semana, Diego Mendoza enterneció a todos sus seguidores con un sorprendente registro minutos antes de que se produzca el nacimiento de Rafael, su segundo hijo con la China Ansa. En el registro audiovisual, se puede ver como la integrante del Noticiero de la Gente (Telefe) aparece cantando “Solita Me Voy”, de Ángela Leiva, mientras las contracciones comenzaban a hacerse presentes. "Decime que te gusta la joda, sin decirme que te gusta la joda. Mi mujer yendo a parir", fue la contundente frase que acompañó el posteo.

La comunicadora, que se encontraba en el asiento del acompañante con los dolores propios de esa situación decidió transformar este momento en una emotiva escena que quedó inmortalizada como una verdadera anécdota. En el material, que fue compartido en la cuenta personal de Instagram de ambos protagonistas, el joven relató que, durante el primer parto -de India-, había grabado algunos momentos como recuerdo, y que en esta oportunidad quiso hacer lo mismo cuando su esposa le pidió que pusiera cumbia para aliviar el dolor.

En un semáforo, decidió encender la cámara, sin imaginar que captaría una escena tan espontánea como poderosa. “En medio de una súper contracción empezó a cantar, a disfrutar y a sufrir en simultáneo. No podía no compartir este momento único y hermoso”, escribió el exfutbolista, emocionado por la fuerza y el humor con que su pareja atravesaba ese instante.

La reacción en redes fue inmediata. El posteo alcanzó miles de reproducciones en pocas horas y despertó una ola de mensajes de cariño, tanto para la pareja como para el recién nacido. La propia Ángela Leiva, autora del tema que sonó de fondo, comentó emocionada al descubrir que su canción había sido parte de esta escena tan íntima. “Ay, por favor, soy parte de ese momento. Qué madraza”, escribió la artista tropical.

Por su parte, la presentadora televisiva respondió con su habitual picardía, fiel a su estilo desenfadado. Con humor, publicó una frase que desató risas y aplausos entre sus seguidores: “Los envidiosos dirán que tengo un parlante y una jarra de fernet en la mano”. La broma hacía referencia al rollo de cocina y a la botella de agua que sostenía entre sus manos, mientras cantaba entre contracciones, dejando claro que, incluso en medio del dolor, el buen ánimo no faltó.

El martes 21 de octubre a las 12.45 horas del mediodía llegó Rafael, el segundo hijo del matrimonio, que ya eran padres de India, de dos años. La pareja dio a conocer la feliz noticia con un mensaje conjunto en la famosa red social de la camarita, acompañado de tiernas fotografías donde se los ve abrazando al recién nacido minutos después del parto. En las imágenes se proyecta ternura y una enorme emoción por esta nueva etapa familiar.

El bebe de la China Ansa | Instagram

Hoy, China Ansa y Diego Mendoza disfrutan de los primeros días con su bebé, agradecidos por las muestras de cariño que recibieron y felices de compartir con el mundo un momento tan especial. El niño llegó para completar una historia de amor que se afianza con el correr del tiempo, y sus padres lo presentaron con la misma autenticidad y alegría que los caracteriza.

NB