Nicole Neumann mostró cómo quedó su casa por el temporal: "Lo que dejó la tormenta"

Nicole Neumann vivió horas de preocupación tras el fuerte temporal que azotó gran parte de la provincia de Buenos Aires este fin de semana. La modelo, que junto a su esposo Manu Urcera decidió instalarse en una casa de campo rodeada de naturaleza y animales, compartió con sus seguidores el estado en que quedó su hogar luego del violento fenómeno climático. Desde hace meses, la pareja disfruta de una vida más tranquila, alejada del ruido urbano, en un entorno que combina el confort con el contacto permanente con el medio ambiente.

En sus historias de Instagram, Nicole Neumann publicó una serie de imágenes que reflejaron el impacto que la tormenta tuvo en su propiedad de Nordelta. Árboles caídos, ramas esparcidas y extensos charcos de agua cubrieron parte del terreno, evidenciando la fuerza del viento y la intensidad de la lluvia que azotó la zona norte del Gran Buenos Aires. La fashionista acompañó las fotos con una breve frase: “Lo que dejó la tormenta”, que fue suficiente para transmitir la magnitud de lo ocurrido y la sorpresa de sus seguidores.

El hogar de la pareja se destaca por su amplio predio verde y la presencia de animales de granja, como pavos y ovejas, que suelen moverse con total libertad por todo el terreno. Este entorno campestre, que normalmente es sinónimo de calma y armonía, se vio alterado por completo tras el paso de las adversidades climáticas. Aunque no trascendieron detalles sobre posibles daños materiales, las imágenes compartidas por la mamá de Indiana, Allegra y Sienna Cubero dejaron en claro que la tormenta afectó considerablemente el paisaje y la rutina de la familia.

Entre las postales que publicó, una de las más destacadas fue la de su hijo Cruz, quien, bajo la atenta mirada de su madre, aprovechó los grandes charcos de agua para caminar y jugar, convirtiendo un momento de tensión en un escenario lleno de dulzura. La actitud del pequeño generó ternura entre los seguidores de la modelo, que destacaron la forma en que la fashionista transformó la adversidad en una experiencia compartida y familiar.

Por su parte, Manu Urcera no se pronunció públicamente sobre el episodio. La pareja, que recientemente celebró su casamiento y la llegada de su primer hijo, vive una etapa de estabilidad personal y familiar, y suele compartir en sus redes sociales momentos de su vida cotidiana, siempre marcada por la conexión con los animales y la naturaleza.

De esta manera, Nicole Neumann volvió a mostrar su costado más auténtico y cercano, dejando ver no solo los lujos de su vida, sino también las dificultades que debe afrontar ya que el clima arrasa a todo lo que tenga en su paso sin distinciones. Con su publicación, la estilista mostró su resiliencia, recordando que incluso en medio del caos, siempre hay lugar para la calma, el amor y la unión familiar.

