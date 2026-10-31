Lourdes Sánchez y el Chato Prada celebraron juntos el cumpleaños de su hijo Valentín: el detalle que llamó la atención

A casi un mes de haber anunciado públicamente su separación, Lourdes Sánchez y el Chato Prada atraviesan una nueva etapa familiar y debieron reorganizar su dinámica familiar. Mientras Valentín permanece en Buenos Aires junto a su papá, la bailarina divide su tiempo entre Corrientes, donde reside por sus compromisos laborales, y la ciudad porteña, adonde viaja todas las semanas para estar cerca de su hijo. Según contó, la decisión de que el nene esté con su papá responde, por ahora, a un deseo del propio Valentín.

En medio de esta nueva organización, este sábado 31 de octubre, ambos recurrieron a sus redes sociales para celebrar una fecha muy especial: el cumpleaños del pequeño. Con emotivas publicaciones y recuerdos del día de su nacimiento, los dos le dedicaron tiernos mensajes. Asimismo, festejaron juntos esta jornada tan significativa para los tres.

Chato Prada y Lourdez Sánchez junto a su hijo Valentín | Instagram

Así celebró los 10 años de Valentín, el Chato Prada

A través de las historias de su cuenta de Instagram, el Chato Prada compartió una serie de imágenes junto a su hijo Valentín que recorrieron distintas etapas de su vida: desde sus primeras horas de recién nacido hasta la actualidad. Entre los recuerdos, también se hizo presente Lourdes Sánchez, con una postal familiar en la que ambos aparecen mirando con ternura al bebé recién nacido.

“Feliz cumple, hijito hermoso. Ya 10 añitos, mi vida. Te amamos mucho”, escribió el productor junto a la imagen, en un mensaje en el que dejó en evidencia el cariño compartido por ambos padres. Más tarde, publicó otra fotografía de Valentín, ya más grande, luciendo la camiseta de la Selección argentina del Mundial de 1986, y volvió a dedicarle unas palabras en plural, incluyendo también a la bailarina en el saludo.

En las distintas imágenes se pudieron apreciar algunos detalles de la celebración: una fiesta al aire libre, en una canchita de fútbol, con una torta inspirada en Diego Maradona y rodeado de amigos y familiares. Además, los pequeños invitados disfrutaron de una merienda temática, con el fútbol como gran protagonista de la jornada.

Chato Prada y Lourdez Sánchez junto a su hijo Valentín en su cumpleaños | Instagram

Lourdes Sánchez celebró los 10 años de Valentín y no incluyó al Chato Prada

Por su parte, Lourdes Sánchez también recurrió a sus redes sociales para dedicarle un especial saludo a su hijo en sus diez años de vida. Sin embargo, a diferencia del Chato Prada, la bailarina eligió compartir postales en las que aparecía a solas con Valentín, sin incluir al padre del niño. “Feliz cumple, amor de todas mis vidas”, escribió junto a una tierna imagen en la que lo sostenía a upa.

A través de distintas postales, Lourdes dejó ver la complicidad y el vínculo especial que mantiene con Valentín. Si bien el cumpleaños tuvo como protagonista absoluto al pequeño, llamó la atención que, en sus publicaciones, la bailarina optara por mostrar exclusivamente momentos junto a él, mientras que el Chato Prada había elegido incluir recuerdos de la familia que alguna vez formaron.

Lourdez Sánchez junto a su hijo Valentín | Instagram

En medio de su reciente separación, Lourdes Sánchez y el Chato Prada compartieron en sus redes sociales los festejos por los diez años de su hijo Valentín. A través de distintas fotos y mensajes cargados de emoción, ambos celebraron una fecha muy especial para el niño. Sin embargo, hubo una diferencia en sus publicaciones que llamó la atención: mientras el productor rescató imágenes de los tres juntos, la bailarina eligió mostrar momentos a solas con su hijo.