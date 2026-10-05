Lourdes Sánchez rompió el silencio tras su separación con el Chato Prada: "Yo ya no quería esa vida”

Luego de que se conociera públicamente la separación de Lourdes Sánchez y Pablo “El Chato” Prada, la bailarina confirmó que la ruptura no fue reciente y explicó algunos de los motivos que la llevaron a tomar la decisión. La pareja estuvo 16 años junta y tiene un hijo en común, Valentín, de 10 años.

Lourdes Sáncez confirmó la separación con el Chato Prada y habló sobre los rumores de romance con un joven de 27 años

La noticia trascendió el viernes, cuando Ángel de Brito aseguró que el Chato Prada y Lourdes Sánchez ya no estaban en pareja. Según relató el periodista, había almorzado con Prada y lo había visto afectado por el final de la relación. Además, mencionó la posibilidad de que existiera una tercera persona vinculada a la separación.

Lourdes Sánchez y el Chato Prada//Instagram

Después de la repercusión, la correntina intercambió mensajes de WhatsApp con Fernanda Iglesias, periodista de Puro Show (eltrece), y confirmó el quiebre. “Si, nos separamos ya hace tiempito”, afirmó. También sostuvo que los dichos de De Brito eran ciertos y que la decisión había sido conversada con su expareja. “Es verdad todo lo que dijo Ángel, eso fue consensuado con Pablo. Veníamos mal hace tiempo, lo sabés, lo saben todos. Intentamos repuntar, pero yo ya no quería esa vida”, expresó la conductora.

Durante la conversación, explicó que la crisis se había extendido durante varios años. “Pasa que con Pablo, te diría que hace años venimos remándola. Pero se me acabó el amor de pareja hace tiempo”, aseguró. En esa línea, contó que tardó en tomar la decisión por la familia que construyeron y para preservar a su hijo: “Me daba miedo tomar la decisión por toda nuestra historia. Acá el único que me preocupa es él. Ya es un nene grande, tiene 10 años”.

Lourdes Sánchez//Instagram

Consultada por la versión que la relacionaba con Fran Liotta, un correntino de 27 años, Lourdes fue cuidadosa y cuestionó los plazos que habían circulado. “No son así los tiempos que se hablaba ayer, de cuatro meses. Pero tampoco había algo grave ahí, porque solo hablaba con este chico”. Asimismo, reveló que la familia del joven no la está pasando bien por la exposición. “Yo conozco a la familia hace años. Para ellos está muy mal; son una familia que no están acostumbrada a eso”, reveló.

En otro tramo de la charla, reveló que la decisión de separarse no fue sencilla. “Yo le dije que me quería separar y me sacó el celular. Y no voy a dar más detalles”, afirmó. Sobre el estado emocional de Prada y el de ella, comentó: “Está dolido, él no quería separarse. Está súper despechado, pero lo entiendo. Aunque hay cosas que estuvo muy mal. Yo traté de cuidarlo, él solo sacó esto a la luz, sin necesidad. Yo estoy bien, te diría que aliviada”.

Lourdes Sánchez habló de la compleja situación con su hijo Valentín

Lourdes Sánchez reconoció que la situación familiar todavía es compleja, ya que ella se encuentra en Corrientes desempeñando su función como presidenta del Instituto de Cultura de esa provincia y su hijo está con su papá en Buenos Aires. “Yo voy y vengo todas las semanas, es tremendo el sacrificio de estar. La idea es que Valen venga acá pero bueno, hoy Pablo no me deja y lo entiendo. Vamos a ir lento porque no sé con qué pueda salir dentro de su enojo o ira, pero yo vivía una irrealidad, por no decir algo más duro…”, contó.

Lourdes Sánchez y el Chato Prada junto a su hijo Valentín//Instagram

Respecto del futuro de la dinámica familiar, la bailarina anticipó que continuará viajando a Buenos Aires como hasta ahora para acompañar a su hijo. “Este año va a seguir de la misma manera, yo voy a ir y venir, o traerlo los fines de semana conmigo como veníamos haciendo”, explicó.

A pesar de las tensiones, remarcó que busca evitar un conflicto con el padre de Valentín. “No quiero que sea una guerra. Él es el papá de mi hijo y quiero que esto pase lo más tranquilo posible”, sostuvo y agregó: “Nosotros con Pablo tenemos la mejor, pese al brote de locura que tuvo el viernes. Nos queremos y acá lo principal es él. Los dos queremos lo mejor para él”.

Lourdes Sánchez y el Chato Prada//Instagram

Con una cuota de humor, se refirió a la organización familiar. “Total, tenemos una habitación de más”, bromeó. Sin embargo, admitió que el contexto es delicado. Ante la observación de Iglesias sobre la tensión entre ambos, respondió: “Sí, pero ya no daba para más. Ojalá pueda ser feliz”.

La exposición de la separación también generó críticas hacia Sánchez, algo que la artista cuestionó. “A mí lo que me da bronca de esto es el juzgamiento. Nadie sabe qué arreglos hay en una pareja o qué sucede adentro. Tomar una decisión difícil no nos convierte en malas mujeres, malas madres, ni malas personas. También, tenemos el derecho a elegir, a cambiar, a cerrar etapas y a buscar nuestra felicidad, sin ser señaladas por eso”, dijo.

Con esta declaración, Lourdes Sánchez reveló detalles inéditos de su separación con el Chato Prada, a quien conoció en 2000 cuando ella era bailarina contratada en Ideas del Sur y él era productor. En el 2010 se pusieron de novios y el 2016 nació su hijo en común Valentín. En el presente, la pareja anunció su ruptura después de 16 años juntos.