Lourdes Sánchez recibió un regalo que confirmó su relación con Francisco Liotta

Lourdes Sánchez recibió un tierno regalo de Francisco Liotta por el Día de la Madre y el gesto confirmó el avance de su relación. El empresario también compartió una fotografía de la bailarina con el obsequio y le dedicó un saludo cariñoso en sus historias de Instagram, después de haber publicado otro mensaje para su propia mamá.

La celebración de este domingo 18 de octubre llegó en medio de los cambios personales que atraviesa la artista tras separarse de Pablo “El Chato” Prada, padre de su hijo Valentín. Durante la jornada, compartió imágenes familiares y unas palabras sobre la maternidad. El regalo y la dedicatoria del rugbier se sumaron a esos festejos.

Las flores y el mensaje de Francisco Liotta para Lourdes Sánchez

Lourdes Sánchez posó con un gran ramo de flores blancas, acompañado por follaje y envuelto en papel claro. En la imagen aparece de perfil, con una camisa a rayas y jeans, cerca de una mesa preparada para una comida. Francisco Liotta compartió esa fotografía y escribió: “Y para esta mamucha también”, junto a un emoji que envía un beso.

Lourdes Sánchez con las flores que recibió por el Día de la Madre.

El empresario tiene 27 años y es correntino. Su actividad está vinculada al sector inmobiliario y también tiene una trayectoria deportiva: jugó en el Club Universitario de Rugby del Nordeste y representó a la Unión de Rugby del Nordeste. Hasta la repercusión de este vínculo, mantenía un perfil alejado de los medios, aunque su nombre comenzó a repetirse en los programas de espectáculos a principios de octubre.

La relación empezó a conocerse mientras se hacía pública la ruptura de la bailarina con el productor. Ella reconoció el acercamiento al joven y cuestionó las versiones sobre cuándo había comenzado. También explicó que su pareja anterior atravesaba una crisis desde hacía tiempo, pese a los intentos por recomponerla.

Francisco Liotta y Lourdes Sánchez.

El Día de la Madre de Lourdes Sánchez después de la separación

Lourdes Sánchez eligió dedicarle a Valentín una publicación especial por el primer Día de la Madre desde que se conoció su separación. Acompañó las fotografías con una reflexión sobre lo que significa criar a su hijo y el lugar que ocupa en su vida. “De todo lo que me regaló la vida, ser tu mamá es lo más hermoso”, escribió.

La tierna foto que compartió Lourdes Sánchez por el día de la madre.

En el resto del mensaje habló de los aprendizajes de la maternidad y de su deseo de estar presente para él. También reconoció que intenta mejorar como mamá y puso el foco en su bienestar. La dedicatoria estuvo centrada en el vínculo con el nene, con quien comparte esta etapa de reorganización familiar después del final de su relación con Prada.

Por su parte, el rugbier también había compartido una fotografía familiar antes de saludar a la artista. En esa historia aparece abrazado a su madre y agregó “Feliz día Ma”, acompañado por un corazón blanco. Después llegó la publicación de la bailarina con el ramo, en la que retomó el saludo por la misma celebración.

Francisco Liotta junto a su madre.

Días antes del festejo, la correntina había hablado de su presente en Radio Sudamericana. Durante una entrevista publicada el 15 de octubre, defendió su trabajo al frente del Instituto de Cultura de Corrientes y pidió separar su desempeño profesional de su intimidad. “No se castiga el amor”, expresó cuando la conversación abordó su situación personal.

En esa charla también reconoció la dificultad de atravesar una separación con un hijo en común. Explicó que procuraban llevar el proceso como adultos y teniendo en cuenta la historia compartida. Sus palabras pusieron el acento en el cuidado familiar, un tema que volvió a aparecer en el mensaje que publicó durante los festejos del domingo.

En ese contexto, Lourdes Sánchez recibió las flores de Francisco Liotta y mostró el regalo durante el Día de la Madre. El saludo del empresario hizo público el gesto: eligió compartir la fotografía de ella con el ramo y dedicarle unas palabras, después del paseo que tuvieron juntos y de las primeras declaraciones sobre su relación.