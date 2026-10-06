Chau Chato Prada: Quién es Fran Liotta, el joven de 27 años vinculado a Lourdes Sánchez

La historia de amor entre Lourdes Sánchez y el Chato Prada , una de las parejas más consolidadas del espectáculo argentino durante más de una década, llegó a su fin de manera inesperada. Tras años de compartir proyectos profesionales y la crianza de su hijo Valentín, la pareja confirmó su separación definitiva en medio de fuertes rumores de desgaste y cortocircuitos internos.

Sin embargo, el verdadero revuelo mediático estalló pocos días después de conocerse la noticia del distanciamiento. En los principales programas de espectáculos comenzó a sonar con fuerza un nombre desconocido para el gran público, señalado como el tercero en discordia. Se trata de Fran Liotta, un joven que rápidamente se convirtió en el centro de todas las miradas y especulaciones tras ser vinculado sentimentalmente con la bailarina.

Fran Liotta, Lourdes Sánchez

¿Quién es Fran Liotta, el joven de 27 años vinculado a Lourdes Sánchez?

El nombre de Francisco Liotta Hernández, un joven correntino de 27 años y que pertenece a una de las familias tradicionales más adineradas e influyentes de Corrientes, se volvió centro de atención de las noticias de escándalos. En su provincia natal, Fran combina su faceta deportiva como jugador de rugby, habiéndose formado en el club CURNE y seleccionado por la URNE, con un fuerte perfil como empresario e inversor inmobiliario. Actualmente, está vinculado a la administración de imponentes desarrollos de su entorno familiar, entre los que destaca el lujoso Hotel Marriott de Corrientes.

A pesar del repentino estallido en la prensa nacional, Liotta siempre eligió cultivar un perfil muy bajo y alejado por completo de las cámaras. Esta decisión de resguardar su intimidad quedó en evidencia en sus redes sociales, ya que, tras desatarse el escándalo mediático y por recomendación de sus allegados, el joven decidió privatizar su cuenta de Instagram, la cual cuenta con apenas algo más de seis mil seguidores. Sin embargo, el detalle virtual que encendió las alarmas de los periodistas especializados fue descubrir que entre ese selecto grupo de contactos se encontraba la mismísima Lourdes Sánchez.

Fran Liotta, el joven de 27 años vinculado a Lourdes Sánchez

El nombre de este joven irrumpió con fuerza en los medios masivos luego de que Ángel de Brito revelera detalles de la ruptura de la bailarina y el Chato Prada. De acuerdo con la información periodística, el romance entre Sánchez y el rugbier habría comenzado de manera informal hace aproximadamente cuatro meses. La coincidencia temporal resultó clave: el flechazo se habría producido en Corrientes, justo cuando Lourdes se instaló en la capital provincial para asumir sus funciones como presidenta del Instituto de Cultura.

Las versiones indican que el primer acercamiento ocurrió en el ámbito inmobiliario, cuando Liotta le mostró a Sánchez el departamento donde ella reside actualmente. Casualmente, ambos viven en el mismo complejo de edificios. Para sumarle a las conexiones, dieron a conocer que habría una impensada conexión familiar entre el productor y el entorno del joven. Según detallaron Fernanda Iglesias y Angie Balbiani, en Puro Show (eltrece) , Verónica, la madre de Fran Liotta, mantenía un vínculo de profunda amistad tanto con Lourdes Sánchez como con el Chato Prada mucho antes de que se desatara el conflicto amoroso.

La cercanía entre los adultos era tan estrecha que el histórico productor de televisión llegó a viajar especialmente a Corrientes para estar presente en el festejo de cumpleaños de la mujer, consolidando una excelente relación con la familia. La filtración del vínculo desató un verdadero escándalo por infidelidad, ya que trascendió que el Chato habría descubierto la relación paralela de su pareja, quedando profundamente afectado.

Fran Liotta, Lourdes Sánchez

Apuntado como tercero en discordia: la separación de Lourdes Sánchez y el Chato Prada

Los rumores de una profunda crisis entre Lourdes Sánchez y el Chato Prada comenzaron a circular con fuerza en los programas de espectáculos debido a la prolongada distancia geográfica entre ambos, alimentada por los constantes viajes de ella a su provincia natal. El verdadero estallido se produjo cuando Ángel de Brito lanzó la bomba en el aire de LAM (América) , revelando que la histórica pareja le había puesto punto final a su historia de 16 años de relación y un hijo en común, Valentín. Lejos de quedar en una simple separación amistosa, la confirmación llegó de la mano de un fuerte escándalo mediático al revelarse que el detonante principal fue el descubrimiento de una relación clandestina.

La noticia fue confirmada de manera directa por los propios protagonistas al conductor, quien detalló que el amor se había terminado. Sin embargo, la polémica escaló por completo cuando se señaló a Fran Liotta como el tercero en discordia. Según la información periodística detallada en el programa, el histórico productor de televisión habría descubierto el engaño por sus propios medios tras revisarle el teléfono celular a su pareja hace exactamente dos semanas.

Ante el inevitable revuelo generado, la bailarina decidió romper el silencio y envió una serie de mensajes de texto a Fernanda Iglesias para Puro Show (eltrece). En dicho descargo, Lourdes intentó restar peso a la acusación de infidelidad y argumentó que el vínculo ya se encontraba completamente desgastado desde hacía un largo período. Al referirse a los verdaderos motivos de la ruptura, la artista correntina fue contundente y declaró: "Hace años estábamos tratando de remontarla. Lo intenté, pero se apagó el amor hace tiempo. Vivía una agonía".

A pesar de su cruda confesión sobre el calvario que asegura haber transitado, Sánchez optó por llamarse a silencio sobre su actual noviazgo con el rugbier, mientras que en el entorno de Prada aseguran que el productor quedó devastado con el final del matrimonio.

Lourdes Sánchez, Chato Prada, Fran Liotta

La sorpresiva separación de la pareja marca el inicio de una nueva etapa dominada por el escándalo en torno a Fran Liotta . Este vínculo inesperado con Lourdes Sánchez reconfigura el panorama mediático y consolida un perfil más polémico para el joven rugbier que se mantenía separado de ese mundo.

A.E