Así está hoy Valentín, el hijo de Lourdes Sánchez y el Chato Prada

Valentín Prada creció acompañado por la exposición pública de Lourdes Sánchez y el Chato Prada, quienes desde su nacimiento fueron compartiendo algunos momentos de su infancia. Con el paso de los años, aquellas primeras imágenes dieron lugar a registros más ligados a su vida escolar, sus actividades y distintas celebraciones familiares.

El joven está viviendo una etapa en la que sus apariciones públicas ya muestran cuánto cambió desde aquellos primeros años junto a sus padres. Las fotografías permiten verlo más grande y también conocer algunos de los intereses que forman parte de su rutina, especialmente el deporte, las actividades escolares y los momentos que comparte con su familia.

Así está hoy Valentín Prada a sus 9 años

Valentín Prada nació el 31 de octubre de 2016 y actualmente tiene 9 años. A medida que fue creciendo, sus apariciones públicas quedaron principalmente vinculadas a las imágenes que Lourdes Sánchez y el Chato Prada comparten ocasionalmente en sus cuentas personales, además de los posteos que da a conocer el niño en sus propias redes.

La torta de Valentín para su último cumpleaños (Instagram)

Entre algunas postales se lo pudo ver practicando básquet y vistiendo la camiseta de Colegiales, mientras participaba de una jornada deportiva junto a otros chicos. En algunas de las imágenes aparece acompañado por sus padres y en otras posa solo dentro de la cancha, una actividad que permite conocer una faceta diferente de su rutina.

El deporte no es el único interés que apareció en las publicaciones familiares. Durante este año, Lourdes también mostró el entusiasmo de su hijo por el Mundial 2026 y celebró junto a él cuando logró completar el álbum de figuritas de la competencia. La escena dejó ver una de las actividades que Valentín comparte con amigos y que forma parte de sus intereses actuales.

A su vez, el niño atraviesa su etapa escolar en una institución privada de Buenos Aires, con modalidad de jornada completa. Su rutina se mantiene mayormente alejada de la exposición mediática que acompañó los primeros años de su vida, cuando aparecía con mayor frecuencia en contenidos vinculados al universo televisivo de sus padres.

Valentín con la camiseta de Colegiales (instagram)

En las imágenes también se lo puede ver compartiendo actividades recreativas junto a Lourdes. En una de las fotografías, madre e hijo aparecen juntos durante una salida disfrutando tiempo de calidad, mientras que otra de las postales muestra a Valentín jugando al fútbol, mientras sus padres lo miraban desde las gradas.

Lourdes Sánchez acompaña a su hijo en cada momento importante

La Primera Comunión de Valentín, uno de sus últimos festejos familiares

Valentín Prada también protagonizó recientemente un momento especial para su familia al recibir su Primera Comunión. La ceremonia se realizó el 29 de agosto en el Instituto Parroquial San Cayetano, en el barrio porteño de Belgrano, y contó con la presencia de Lourdes Sánchez y el Chato Prada.

Para la ocasión, el niño llevó camisa blanca, pantalón gris y zapatos elegantes. Sus padres compartieron distintas imágenes de la jornada y posteriormente celebraron junto a familiares y personas cercanas. La ceremonia se convirtió en una de las últimas apariciones de los tres antes de que se conociera públicamente la separación de Lourdes y el productor.

Así se juntó la familia para la primera comunión de Valentín

El presente familiar cambió durante las últimas semanas tras confirmarse el final de la relación entre la bailarina y el productor. Ambos, sin embargo, continúan acompañando a Valentín en sus actividades y manteniendo el foco sobre su bienestar, sin exponer públicamente cómo atraviesa el niño la nueva organización familiar.

A pocas semanas de cumplir 10 años, Valentín Prada transita una etapa muy diferente a la de aquellas primeras apariciones junto a Lourdes Sánchez y el Chato Prada. Entre el colegio, el básquet, sus intereses personales y las actividades familiares, las imágenes muestran cómo está hoy el único hijo de la expareja y cuánto cambió desde sus primeros años.