Luca Martin se sinceró sobre Pablo Echarri, su papá y Nancy Dupláa: "No me importa lo que tengan para decir"

Luca Martin creció en una familia que siempre estuvo bajo la mirada pública. Fruto de la relación entre Nancy Dupláa y Matías Martin, fue testigo de las distintas etapas que atravesaron sus padres, quienes, tras su separación, volvieron a apostar al amor y formaron nuevas familias: la actriz junto a Pablo Echarri y el conductor con Natalia Graciano.

Sin embargo, lejos de los conflictos que suelen rodear a las familias ensambladas del espectáculo, lograron construir un vínculo basado en el respeto y la armonía, una dinámica que el panelista de Bendita TV destacó al hablar con total sinceridad sobre la relación que mantiene tanto con sus padres como con el reconocido actor.

Luca Martin reveló cómo es su ínculo con Nancy Dupláa, Matías Martín y Pablo Echarri

Esta semana en Bendita TV, Luca Martin se mostró contundente al hablar del afecto hacia sus padres y Pablo Echarri, figura clave en su entorno familiar. “No me importa lo que tengan para decir acerca de dos personas junto con mi viejo, las tres personas que más amo en el mundo”, afirmó con claridad.

Luca Martin

Además, destacó el rol formativo que tuvo Pablo Echarri en su vida: “Pablo me enseñó la mitad de las cosas que sé junto con mi mamá y mi papá”. Asimismo, admitió que al escuchar hablar al actor copió algunas de sus actitudes y sostuvo: "Veo dónde saqué un montón de cosas”.

Pablo Echarri y Nancy Dupláa

En el mismo programa, se produjo un divertido momento cuando una compañera de Bendita TV le pidió a Luca Martin que contactara a Pablo Echarri para que respondiera al aire una consulta sobre “los elementos del amor”.

La comunicación se realizó mediante un audio de WhatsApp en vivo. “Pablo estamos en vivo en Bendita y tenés que responder esto a Montse”, anunció el hijo de Nancy Duplá, luego de que la panelista Montserrat Brizuela le preguntara directamente: “¿Qué son los elementos del amor?”. El actor respondió en con humor: “Bueno hay varios tipos de elementos del amor, yo creo que se puede empezar googleando elementos del amor a ver qué es lo que sale y bueno cada uno escoge al que más le gusta ¿no?”.

Por su parte, Luca Martin replicó: “Qué bueno que sos respondiendo vagamente”. Este intercambio, cargado de espontaneidad y buen humor, evidenció la relación cercana y distendida entre el joven panelista y su padrastro, quienes no dudan en protagonizar un dialogo cotidiano y divertido en TV.