Lucas Benvenuto recordó un doloroso momento con Ulises Jaitt y respaldó la denuncia de Valentino, el hijo de Natacha

Lucas Benvenuto volvió a ser protagonista en redes sociales con un mensaje que generó repercusión. El joven, que en 2023 estuvo en el centro de la escena tras denunciar a Jey Mammon, esta vez apuntó contra Ulises Jaitt y se mostró en sintonía con la denuncia que recientemente presentó Valentino Yospe, el hijo de Natacha.

En una serie de publicaciones, Benvenuto hizo referencia a un episodio que lo marcó en el pasado y acompañó con un fuerte respaldo al adolescente que decidió llevar a la Justicia un largo historial de violencia familiar. Sus palabras se sumaron al impacto que ya había provocado el testimonio de Valentino, que relató cómo vivió situaciones de maltrato físico y psicológico en la convivencia con su tío.

Las declaraciones de Lucas Benvenuto sobre Ulises Jaitt y el respaldo a Valentino Yospe

Lucas relató en Instagram que sufrió la actitud de Ulises Jaitt en los medios. “Hace dos años tuve que sufrir cómo este chabón me denigraba por televisión por no darle notas... Sin contar el detalle que Natacha conocía a mi mamá y era mejor amiga de Juan. Todos oscuros, se caen las caretas”, escribió en una de sus historias. Con estas declaraciones volvió a poner el foco en la familia Jaitt, en un contexto atravesado por nuevas denuncias.

Lucas Benvenuto en referencia a Ulises Jaitt

En otra historia, el joven se mostró alineado con Valentino Yospe, quien días atrás llevó adelante una presentación judicial contra su tío. “Me alegro tanto por este chico que se haya librado de ese parásito donde su único negocio fue el legado de Natacha. Por eso la defiende tanto, se le acaba el negocio. Sepan que una cosa es ser un denunciante de aberraciones y otra muy diferente es vender y monetizar esa información”, afirmó, cuestionando además la forma en que Ulises habría gestionado la exposición mediática tras la muerte de su hermana.

Por su parte, Valentino compartió en el ciclo Puro Show (El Trece) detalles de la violencia que dijo haber sufrido durante su infancia y adolescencia. “Empezó con manotazos, después zamarreos, me agarraba de los pelos y me arrastraba por toda la casa. Me ha pegado con cinturón, me ha dejado marcas en las piernas, lesiones en la cara”, expresó. En su relato agregó que las agresiones incluían encierros en el baño, golpes con palos de escoba y amenazas constantes que lo llevaron a vivir bajo un clima de miedo permanente.

Lucas Benvenuto respalda a Valentino Yospe

El hijo de Natacha aseguró que la violencia se extendió durante varios años, desde los ocho hasta los dieciséis. Recordó que en ocasiones debía faltar a la escuela para evitar que se advirtieran las lesiones y que incluso inventaba excusas para justificar los golpes. “Siempre ocultó esa versión de él en los medios, quiso quedar como el tío perfecto”, declaró.

El caso generó un fuerte impacto público, tanto por el testimonio de Valentino Yospe como por el respaldo de Lucas Benvenuto, que con su relato volvió a poner en discusión la figura de Ulises Jaitt.

F.A