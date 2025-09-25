Ulises Jaitt rompió el silencio sobre la denuncia de su sobrino: "Por respeto a Natacha"

Ulises Jaitt rompió el silencio tras la denuncia presentada por Valentino Yospe, el hijo de Natacha Jaitt, en un contexto familiar que volvió a instalarse en la agenda pública. El comunicador eligió expresarse en relación a lo ocurrido, marcando su posición frente a los hechos sin entrar en detalles.

Ulises Jaitt decidió hablar luego de la denuncia realizada por Valentino Yospe, el hijo de Natacha Jaitt, en medio de una situación familiar que volvió a cobrar relevancia. Con una actitud reservada, el comunicador compartió su mirada sobre lo sucedido, dejando en claro su postura sin profundizar en aspectos específicos del caso.

En las últimas horas se conoció que el joven formalizó la denuncia ante la Justicia, donde expuso situaciones que, según su testimonio, comenzaron cuando tenía ocho años. En su presentación, señaló que atravesó episodios de violencia que se agravaron luego de la muerte de su madre en 2019.

Según se conoció, la causa se tramita bajo reserva, dado que involucra a un menor de edad, y cuenta con el acompañamiento de profesionales. En su testimonio, Valentino Yospe incluye referencias a vínculos familiares y dinámicas que, según él, afectaron su bienestar durante años. Aunque no se difundieron detalles específicos del expediente, trascendió que el relato apuntó a situaciones vividas en el entorno cercano, con foco en el vínculo con su tío.

En la misma línea, el joven manifestó, en Puro Show (El Trece), que su experiencia se vio marcada por distintos episodios que impactaron de forma directa en su desarrollo emocional. Ulises Jaitt, que hasta el momento no había hecho declaraciones sobre el tema, decidió romper el silencio con un mensaje breve en el que expresó su postura. “No voy a hablar del tema por respeto a mi hermana Natacha”, expresó.

En su intervención, evitó referirse directamente a los hechos denunciados y optó por una respuesta centrada en el respeto hacia la memoria de su hermana. “Le deseo lo mejor a mi sobrino”, continuó. Al ser consultado por la veracidad de lo que contó Valentino Yospe, dejó en claro que él ya dio su respuesta y que no iba a profundizar.

Cabe destacar que desde el fallecimiento de Natacha Jaitt, el periodista mantuvo una presencia activa en medios, principalmente en relación a causas vinculadas a su hermana. En este caso, su intervención fue medida y sin referencias concretas al contenido de la denuncia. La frase que eligió para expresarse marcó su posición sin emitir valoraciones sobre lo ocurrido.

Por su parte, Valentino Yospe continúa con el proceso legal acompañado por profesionales y referentes de su entorno. La denuncia fue presentada en un marco de contención, y se espera que la investigación avance en los próximos meses. Por tratarse de un menor, las instancias judiciales se desarrollan bajo protocolos específicos.

Ulises Jaitt rompió el silencio sobre la denuncia de Valentino, el hijo de Natacha Jaitt, en medio de una situación que involucra vínculos familiares y procesos legales. Su declaración, breve y sin referencias directas al contenido de la causa, marcó una postura centrada en el respeto hacia su hermana.

