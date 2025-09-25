María Angeles Losada: “Encontré mi lugar en el mundo”

CONTENT LIKE

¿Cómo empezaste con tu actividad?

Mis inicios se dieron a través de mi curiosidad por el tarot y la numerología. Con el tarot viví un primer amor en mis años universitarios; después, la vida, con sus giros, me llevó a reencontrarme con él desde otro lugar, más profundo. Fue entonces cuando descubrí el tarot terapéutico y, en ese camino de búsqueda, apareció la numerología. Me enamoré perdidamente y comprendí que esa sería mi columna vertebral.

En 2019 me formé y me convertí en numeróloga. Un año más tarde, en 2020, logré consolidarme como taróloga evolutiva: aprendí a mirar al tarot no como destino, sino como espejo del alma, donde lo único determinante es el propio proceso de autoconocimiento.

En 2022 llegaron las Constelaciones Familiares, y con ellas sentí que algo dentro mío se completaba. Fue un viaje de ida hacia lo mejor que conocí en mi vida: yo y mi sistema. Desde entonces, todo esto me hace sentir en casa. Siento, de verdad, que encontré mi lugar en el mundo.

¿Qué podés ofrecer a quienes recurren a vos?

Hoy brindo servicios de cartas numerológicas, lecturas de tarot y constelaciones familiares (individuales y grupales), tanto en modalidad online como presencial. También llevo estas herramientas a encuentros y eventos con amigas y amigos, donde el tarot y la numerología se convierten en puentes de conexión, reflexión y disfrute compartido.

Además soy parte de Proyecto Campo, formado por Karina Novello, Franco Sberna, Sandra Machado, Cielo González y yo. Somos un grupo de consteladores con el deseo de ofrecer talleres grupales y generar en las personas espacios de amor, conexión y sanación.

¿Qué más querés hacer a través de tu actividad?

Mi proyección es seguir creciendo en el espacio de las consultas individuales y expandir talleres grupales en distintos puntos del país y también en el exterior.

¿Qué te diferencia?

Por filosofía, no me comparo: simplemente comparto lo que hago, confiando en que resuene en quien tenga que llegar. Creo profundamente en la frase que dice: “El maestro aparece justo cuando el alumno está listo para aprender”. Para mí, ese tiempo es ahora. Todo lo que me trajo hasta aquí me lo confirma.

Instagram y TikTok: @somosbrisaok