Sabrina Rojas dejó en evidencia como es su vínculo actual con Luciano Castro este lunes 6 de mayo, el día de su cumpleaños número 44. La actriz subió un llamativo video a sus redes sociales revelando lo que encontró al levantarse.

En el comedor de su casa, esperaban a la actriz sus hijos, Esmeralda y Fausto, pero además estaba el reconocido actor ayudando a los pequeños con la gran sorpresa. Junto al desayuno, también le prepararon a Sabrina varios regalos para que abriera antes de irse a trabajar.

Sabrina Rojas junto a sus hijos, Esmeralda y Fausto.

A pesar de que Rojas intentó no mostrar a Luciano en sus historias, finalmente subió el video que él mismo grabó del momento en el que la sorprenden. “¿Más felicidad que despertar así?”, escribió emocionada la actriz.

Con este video que compartió Sabrina Rojas en su cuenta oficial de Instagram, quedó más que claro que su vínculo con Luciano Castro está más fuerte que nunca, y que a pesar de no estar en una relación, se mantienen unidos gracias a sus hijos.

Qué dijo Sabrina Rojas sobre la posibilidad de reconciliarse con Luciano Castro

Luego de que ambos se separaran, Fernando Dente aprovechó para preguntarle a Sabrina si volvería con el actor, a lo que ella respondió sin filtros: “Estamos en un momento hermoso. Nos admiramos la buena comunicación que estamos teniendo”.

Sin embargo, Sabrina Rojas dejó en claro que no se reconciliaría con Luciano Castro: “Es un deseo muy loco de la gente, me lo dicen personas que me conocen y también desconocidos en la calle. Tenemos momentos en los que nos abrazamos, nos emocionamos, tenemos momentos de familia que decimos: ‘qué buen momento que pasamos’. Pero él y yo no queremos saber nada. Él no me aguanta a mí y yo no lo aguanto a él”.

