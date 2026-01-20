Lejos de la tele, el exitoso negocio de Claudia Villafañe

Lejos de los estudios de televisión y del foco mediático que durante años la acompañó, Claudia Villafañe construyó un camino propio en el mundo empresarial. Además de ser reconocida por su historia personal y por reciente incorporación a MasterChef Celebrity, desde hace más de una década desarrolla con perfil bajo un negocio que hoy es sinónimo de eventos premium: Plan V.

Claudia Villafañe

La empresa de Claudia Villafañe nació a partir de una experiencia íntima y familiar, pero con el tiempo se transformó en una marca consolidada dentro del rubro. A fines de 2025, la empresaria compartió en redes sociales un mensaje de balance y agradecimiento que dejó en claro el presente sólido del proyecto y anticipó un futuro cargado de celebraciones y nuevos desafíos.

El balance del exitoso 2025 de Claudia Villafañe y Plan V

Para cerrar el año, Claudia Villafañe utilizó su cuenta de Instagram para expresar su emoción por el recorrido de Plan V y el trabajo realizado junto a su equipo: “Nuestro 2025 con @eventosplanv terminó de la mejor manera…con muchas celebraciones hermosas y sueños cumplidos!”, escribió, reflejando la satisfacción por los objetivos alcanzados.

Claudia Villafañe en uno de los eventos de Plan V

En el mismo posteo, destacó el valor humano detrás de cada evento y agradeció la confianza de quienes la eligen: “Doy gracias por esta bendición de poder seguir trabajando junto a todos los novios y familias que nos eligen para acompañarlos y ser parte de su historia”. Finalmente Claudia Villafañe, dejó una puerta abierta a lo que viene: “Se viene otro año de muchos eventos, proyectos y felicidad compartida. Feliz 2026 para todos!”, cerró, marcando un nuevo comienzo para su emprendimiento.

Las bodas más icónicas organizadas por Claudia Villafañe

A lo largo de los últimos años, la empresa de Claudia Villafañe se posicionó como una de las firmas más buscadas para organizar bodas de alto perfil. Entre los eventos más destacados se encuentra el casamiento de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni, quienes celebraron su unión luego del Mundial de Qatar 2022 con una fiesta de lujo.

Otro de los enlaces organizados por Claudia Villafañe fue el de Pollo Álvarez y Tefi Russo, a quienes acompañó tanto en la ceremonia civil como en el casamiento por iglesia. También confió en su experiencia Germán Pezzella, otro integrante de la Scaloneta, que celebró su boda con Agustina Bascerano

Oriana Sabatini

Además, se suma la boda de Paulo Dybala y Oriana Sabatini, donde la empresaria tuvo un rol clave en la confirmación de invitados, el acompañamiento en la elección del vestido y la logística general del evento. Así, lejos de la televisión, Claudia Villafañe reafirma su éxito como empresaria y referente en el mundo de los eventos.