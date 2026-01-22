Quién es Fernando Carrillo, el ex esposo de Catherine Fulop que la amenazó en vivo: infidelidades, fama y un romance con la Presidenta

Fernando Carrillo fue uno de los galanes latinoamericanos más queridos y codiciados de la década del ´90. Su imagen cobró popularidad como actor por sus papeles protagónicos en telenovelas icónicas tales como Abigail y Rosalinda. No obstante, su vida privada también siempre fue fuente de interés para el mundo del espectáculo y hasta incluso el ámbito político por su ferviente defensa al régimen chavista.

En paralelo, en el plano sentimental, su matrimonio y posterior separación con Catherine Fulop fue uno de los momentos televisivos más comentados debido a amenazas en vivo y revelaciones de infidelidades. Años después, mantuvo un affaire con la actual presidenta interina de Venezuela, a quien describió como “la mujer más inteligente” que conoció.

Fernando Carrillo

Fernando Carrillo, un actor rodeado por la fama y las polémicas

Fernando Carrillo nació en Venezuela el 6 de enero de 1966. Desde muy niño incursionó en el mundo de la actuación logrando un papel protagónico a sus 22 años en la telenovela venezolana Abigail. Allí compartía dupla con Catherine Fulop, de quien enamoró y comenzó un apasionado romance. En 1990 se casó con la actriz venezolana, aunque su matrimonio no prosperó ya que cuatro años después le pusieron punto final a su vínculo.

De acuerdo con la información trascendida en anaquel entonces en la prensa del corazón, el artista de 60 años le habría sido infiel a la mamá de Oriana Sabatini el mismo día de su casamiento. Al revelarse esta noticia, comenzó un arduo enfrentamiento entre ambos que no sólo incluyó acusaciones cruzadas, sino también una rivalidad que permanece en la actualidad por cuestiones políticas y hasta una amenaza en vivo.

Fernando Carrillo y Catherine Fulop

Esta mañana, Moria Casán mantuvo una comunicación telefónica con el intérprete quien salió a responder los dichos de su expareja. “Fulop dijo ‘a cada cochino le llega su 3 de enero’”, señaló la conductora de La Mañana con Moria. En este contexto, lanzó sin pelos en la lengua: “Lo que le pediría a Catherine, para no tener que sacar unos videítos que tengo por allí, es que deje de hablar de mí. Que deje de hablar de mí, bien o mal”.

Esta advertencia generó una inesperada tensión en el estudio, razón por la cual La One le consultó si se refería a “videos pornográficos”. “Aunque en los videos que yo pudiese publicar de Catherine se ve increíble, se ve bellísima, yo soy un caballero y jamás los he publicado. Pero si vuelve a hablar de mí, voy a tener que publicarlos”, afirmó tajante dejando una clara amenaza contra la actriz. Finalmente, remarcó: “No tengo absolutamente nada que hablar con esa señora. Que se dedique a su familia y a trabajar por su país”.

Fernando Carrillo habló de su verdadero amor

En paralelo a las acusaciones cruzadas contra Catherine Fulop, trascendió un romance entre Fernando Carrillo y la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez. El romance entre el galán de telenovelas y la dirigente política vinculada al chavismo se produjo en 2006, cuando recién estaba comenzando el régimen en Venezuela. “Fue el gran amor de mi vida”, afirmó, al mismo tiempo que la describió como una “mujer brillante, muy preparada, leal, fiel y valiente”.

Aunque Carrillo se caracteriza por sus desafortunadas frases, una de ella llamó poderosamente la atención al momento de hablar a viva voz de sus sentimientos a la mandataria: “A mí me decían ‘¿cómo podés estar con una tipa tan fea después de Catherine Fulop?’”. Pese a que este idilio -que duró un año- no prosperó, en el contexto actual su affaire cobra mayor protagonismo, al punto tal que no dudó en defenderla ante las graves acusaciones de traición a Nicolás Maduro ante su detención: “Es imposible que haya traicionado a Maduro; no he conocido mujer más leal”.

Fernando Carrillo y Delsy Rodríguez | Twitter

Cabe destacar que Fernando Carrillo se casó dos veces más después de su escandaloso divorcio con Catherine Fulop y tuvo dos hijos. En el plano personal, el prefirió mantener sus romances lejos del ojo mediático y la opinión pública realzando su carrera en el mundo de la actuación y su ardua defensa al régimen chavista. Un papel que lo llevó a ser fuente de consulta de diversos medios internacionales -incluido el argentino- para manifestarse desde su veta como militante del Gobierno venezolano.

