El mensaje de Claudia Villafañe después de volver a MasterChef Celebrity: “Quiero compartir todo lo que pasó delante y detrás de cámaras”

Claudia Villafañe es el reemplazo de Maxi López en Masterchef Celebrity. La organizadora de eventos se sumó al elenco con gran entusiasmo y nostalgia ya que fue parte del programa culinario en 2021 y hasta se consagró ganadora. Sus recetas, sabores y ganas constantes de superarse en la cocina la llevaron a quedarse con el primer puesto.

La alegría y emoción de Claudia Villafañe al regresar a MasterChef Celebrity

Ahora, Claudia Villafañe aceptó sumarse al ciclo ya avanzado por algunas semanas para ocupar el lugar del exfutbolista, quien viajó a Suiza para recibir a su hijo Lando, fruto de relación amorosa con Daniela Christiansson. A través de su red social de Instagram, la expareja de Diego Maradona se mostró muy emocionada horas antes de salir el capítulo al aire.

"Vuelve la Tata a Masterchef. Mañana vuelvo a Masterchef y quiero compartir con ustedes todo lo que pasó, (delante y detrás de cámara)", escribió y agregó feliz en su posteo: "¿Me darán dulce o salado? Que nervios!! Los participantes no saben nada… veremos qué pasa". Su mensaje estuvo acompañado de un breve video que resumía su primer día en los estudios de Masterchef Celebrity.

Claudia Villafañe

"Estamos yendo a Telefe, ¡qué emoción! Otra vez... mucha adrenalina", se la escucha decir al comienzo del video. Además, compartió cómo se preparó para salir al aire. Primero pasó por el salón de maquillaje y peinado, y luego fue a buscar el delantal con su nombre. "Miren lo que tengo acá, volvió la pesadilla", bromeó sobre su vuelta al reality donde logró lucirse y quedarse con el galardón más deseado por los participantes.

Al finalizar el clip, Claudia Villafañe escribió: "Continuará". Así, dio inicio a una serie de posteos donde mostrará su experiencia en Masterchef Celebrity como reemplazo de Maxi López. A las pocas horas, su publicación cosechó miles de "likes" y cientos de mensajes de parte de figuras del espectáculo como Georgina Barbarossa, Marixa Balli, Carolina Baldini, entre otros.

El regreso de La Tata, como la llamaban en la competencia, impactó en el ánimo del resto de los concursantes. Tanto es así que el exfutbolista Claudio “Turco” Husaín aseguró que siente la presión de competir con una campeona, mientras que El Chino Leunis valoró el acierto de Maxi López al elegirla como suplente. Lo cierto es que la madre de Dalma y Gianinna es la primera reemplazante del ex de Wanda Nara ya que luego se sumará Yanina Latorre. De esta manera, el mensaje que publicó Claudia Villafañe en su red social después de volver a MasterChef Celebrity recibió una lluvia de corazones y más ganas de verla en acción.

El conmovedor homenaje de Claudia Villafañe en el día que Diego Maradona cumpliría 65 años

Claudia Villafañe no duda en mostrar lo mucho que extraña a su esposo, Diego Maradona. El futbolista hizo historia en todos los argentinos y a nivel internacional, por sus hazañas en el fútbol y sus constantes noticias en los medios de comunicación. Es por eso que, en todos los homenajes que su esposa le dedica, los usuarios de las redes sociales no dudan en destacarlos y acompañarla, poniendo sus propios mensajes al respecto.

El pasado jueves 30 de octubre, el ídolo de todos cumpliría 65 años, y por eso se volvió una fecha importante para conmemorar todas sus hazañas. Su familia no tardó en compartir tiernas fotos vintage con Maradona, y expresó todo el amor que aún le tienen, tras casi cinco años de su fallecimiento. Entre mensajes de amor y recuerdos especiales, Claudia se destacó por sobre todos, al emitir un conmovedor homenaje hacia el esposo que la acompañó en todo momento.

El conmovedor homenaje de Claudia Villafañe en el día que Diego Maradona cumpliría 65 años.

En sus historias de Instagram, la cocinera e influencer compartió una postal de un cielo azul surcado de nubes, donde una nube con forma de corazón. La misma la acompañó con la canción “Live is Life” de Opus, y continuó con el simbolismo del amor eterno que la acompaña en todos sus homenajes. De esta manera, escribió: "¡Besos al cielo! ¡Feliz cumple!", y lo acompañó de un emoji del infinito, invocando que él siempre estará presente en su vida.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en destacar este posteo, y enviarle sus mensajes por privado para que supiera que está acompañada de todos los usuarios. Claudia Villafañe y sus hijas no dudaron en mostrarse conmovidas ante el importante día que es hoy, y dejaron sus homenajes en Instagram hacia Diego Maradona. El futbolista marcó a diversas generaciones y aún sigue presente en la vida de muchas personas alrededor del mundo.