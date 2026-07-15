Luisana Lopilato y Michael Bublé se regalaron una escapada romántica por Quebec, una de las ciudades más encantadoras de Canadá, donde el cantante no ocultó la emoción de regresar a sus raíces acompañado por la mujer de su vida.

Luisana Lopilato y Michael Bublé.

Luisana Lopilato y Michael Bublé celebran 18 años de amor y aseguran que "juntos son un gran equipo"

“Volver a casa, a Canadá, es algo que nunca pierde su encanto. Hay algo especial en estar aquí que se siente diferente”, manifestó. Y, casi sin pensarlo, agregó: “Quebec es uno de los lugares más hermosos del planeta. Recorrer sus calles con Lu y disfrutar de todo ello juntos, me hace inmensamente feliz”, concluyó Michael, dejando en claro que la mejor compañía para regresar a sus raíces es la mujer con la que comparte su vida.

Luisana Lopilato y Michael Bublé festejaron sus 18 años de amor.

Después de dieciocho años de amor y cuatro hijos en común, el cantante y la actriz siguen encontrando momentos para celebrar su relación. Entre paseos por rincones históricos volvieron a demostrar que, más allá de sus exitosas carreras y de la intensa vida familiar que construyeron, siempre reservan un espacio para disfrutar el uno del otro.

Luisana Lopilato y Michael Bublé tienen cuatro hijos.

Luisana también resumió ese presente con un cálido mensaje: “Seguimos… y esto cada vez se pone mejor. Qué gran equipo somos. Gracias Dios por la bendición de poder acompañarnos siempre y divertirnos en el camino”, escribió, reflejando la complicidad que los une.

Luisana Lopilato y Michael Bublé.

El viaje tuvo un cierre inmejorable con el multitudinario concierto que Michael Bublé ofreció en Canadá, un reencuentro especial con su público que el artista había esperado con ilusión.

Tras vivir esa experiencia y compartirla con Luisana, la escapada fue mucho más que unas vacaciones: una nueva demostración de que el amor entre Luisana Lopilato y Michael Bublé sigue siendo el verdadero protagonista de su historia.