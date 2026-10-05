Zaira Nara anticipó el verano con un look mediterráneo y rayas marineras: “Mis días en el este”

Zaira Nara se encuentra en Uruguay y aprovechó su estadía para compartir con sus seguidores distintos momentos en el país vecino. A través de sus redes sociales, la modelo mostró dos propuestas de moda que se adelantan al verano siendo los protagonistas el look mediterráneo y las rayas marineras.

Zaira Nara deslumbró con sus pantalones a rayas, el clásico marinero que vuelve cada verano

Con paisajes uruguayos como escenario, Zaira Nara eligió prendas frescas y cómodas que remiten al espíritu mediterráneo y a la estética marinera. Sus looks combinaron colores neutros, líneas simples y accesorios funcionales, en una apuesta que confirma algunas de las tendencias que marcarán el verano. “Mis días en el este”, escribió la modelo junto a las imágenes, en las que se la puede ver disfrutando del descanso y de la tranquilidad de la costa uruguaya.

Zaira Nara lució su look mediterráneo y rayas marineras//Instagram

En su primer estilismo, la hermana de Wanda Nara lució un conjunto de aire relajado y mediterráneo. La propuesta estuvo compuesta por una remera blanca de tirantes, de corte sencillo y ajustado, que combinó con un pantalón de tiro alto con rayas verticales azules y blancas.

El diseño del pantalón se convirtió en el protagonista del outfit, además de aportar un toque náutico, las rayas verticales alargan visualmente la silueta y generan un efecto estilizado. El tiro alto, por su parte, permitió marcar la cintura y reforzó la estructura del conjunto sin perder comodidad.

Zaira Nara lució su look mediterráneo y rayas marineras//Instagram

La elección de la remera blanca funcionó como una base neutra y equilibrada para el pantalón estampado. Se trata de una prenda clásica y atemporal que puede combinarse con distintas piezas, especialmente durante los meses de calor. Para completar el look, Zaira llevó el cabello largo y suelto, gafas de sol oscuras y una actitud relajada. La modelo evitó sumar demasiados accesorios y dejó que la combinación de colores y el corte de las prendas fueran los principales protagonistas.

Zaira Nara lució su look mediterráneo y rayas marineras//Instagram

Zaira Nara propuso el total white y accesorios en tonos tierra

En otro de los looks que compartió desde Uruguay, Zaira Nara apostó por una combinación monocromática en blanco. La modelo lució una musculosa blanca junto a un pantalón blanco ancho de talle alto. El conjunto volvió a destacar por su sencillez y versatilidad, la musculosa aportó una silueta más definida en la parte superior, mientras que el pantalón amplio sumó movimiento y una estética descontracturada. El talle alto también permitió mantener una línea estilizada y equilibrar el volumen de la prenda inferior.

Look de Zaira Nara//Instagram

Para romper con el blanco total, incorporó un bolso marrón de gran tamaño con una hebilla plateada. Este accesorio aportó contraste y sumó un detalle sofisticado al conjunto, además de resultar práctico para llevar todo lo necesario durante una jornada de verano.

Look de Zaira Nara//Instagram

Al igual que en la primera propuesta, la modelo llevó el cabello suelto y mantuvo una imagen natural mientras posaba en el entorno de la costa uruguaya. La elección del bolso en un tono tierra reforzó el vínculo con la estética mediterránea con colores cálidos y cómodos.

Con estos dos looks, Zaira Nara volvió a demostrar que las prendas básicas pueden transformarse en outfits elegantes y actuales. Tanto el conjunto de rayas marineras como la propuesta total white reflejan las tendencias de la temporada y su manera de llevarlas con comodidad, sencillez y estilo propio.