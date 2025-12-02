Bárbara Diez reveló los secretos de la boda de Michael Bublé y Luisana Lopilato: “Me dedicó una canción a capela”

CARASTV

En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, Bárbara Diez abrió el recuerdo de uno de los eventos más icónicos de su carrera: la boda de Michael Bublé y Luisana Lopilato, celebrada en 2011 en la histórica Estancia Villa María. Era un casamiento esperado, seguido por los medios del mundo y cargado de expectativa. Pero para Bárbara significó, además, un impacto emocional profundo: era fanática del cantante desde joven y conocía cada uno de sus discos y presentaciones. “Fue increíble estar ahí, trabajando con ellos y viviendo algo tan único”, recordó.

Bárbara Diez y el encuentro que superó sus propios sueños

La organizadora confesó que sintió una mezcla de profesionalismo y fascinación cuando recibió el primer llamado. No solo estaba preparando una boda de enorme proyección internacional, sino que había sido elegida por una pareja que admiraba profundamente. Luisana, dulce y cercana, no hablaba demasiado inglés en ese momento, y Bublé la miraba con ternura mientras pedía a Bárbara que tradujera algunas frases. Ese rol inesperado, el de bridar, traducir y acompañar, la conmovió. “Yo decía: esto me está pasando de verdad”, contó entre risas.

Luisana Lopilato y Michael Bublé

Dentro de ese clima íntimo, marcado por la sencillez de la pareja, surgió el gesto que jamás olvidó. Michael Bublé, emocionado por el trabajo realizado, decidió agradecerle de la forma más genuina posible: cantándole una canción a capela a ella y a Dolores, su socia. Bárbara recordó ese instante como uno de los regalos más hermosos de su profesión. “¿Qué puede ser más lindo que eso?”, dijo en +CARAS con una sonrisa que todavía le iluminaba el rostro.

Bárbara Diez y los detalles de una boda que hizo historia

La boda combinó tradición, naturaleza y una estética luminosa que resaltó el espíritu de la pareja. Bárbara explicó que su misión fue siempre captar el ADN de los novios, y con Luisana y Michael encontró una esencia cálida, amorosa y profundamente familiar. El desafío no era hacer una boda fastuosa, sino reflejar su sensibilidad y su modo auténtico de vivir el amor. A partir de esa premisa, cada decisión —la música, las flores, la iluminación— se pensó como parte de un mismo lenguaje.

Bárbara Diez en +CARAS

Más allá del despliegue y del impacto mediático, lo que más la marcó fue la humanidad del encuentro. La complicidad, el agradecimiento y la cercanía de los novios transformaron el evento en una vivencia emotiva. Para Bárbara, esa boda confirmó que los momentos más importantes de su carrera no se miden por el tamaño del presupuesto, sino por la calidad del vínculo que se crea detrás de escena. Y en este caso, ese vínculo tuvo una banda sonora inesperada: la voz de Michael Bublé cantando solo, sin micrófono, a modo de gratitud.