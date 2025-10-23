Detuvieron al ex novio de Lourdes Fernández: la cantante fue internada de urgencia

Después de un intenso operativo policial, Leandro García Gómez, exnovio de Lourdes Fernández, fue detenido. Además, la cantante de Bandana fue trasladada de urgencia a un hospital por una ambulancia del SAME.

Detuvieron al exnovio de Lourdes Fernández: la cantante fue internada de urgencia

Leandro García Gómez, exnovio de Lourdes Fernández, fue detenido luego de que la policía encontrara a la cantante de Bandana en su departamento. Según confirmó Mauro Szeta en Pasó en América (América TV), el exfuncionario fue apresado tras un allanamiento en su domicilio. Respecto al estado de salud de la artista, Augusto Tartúfoli detalló: “Se la llevan en estado crítico, al borde de la intoxicación”.

Leandro García Gómez y Lourdes Fernández

“Habrá que ver después qué carátula lleva esto. Con la aparición de ella ahí adentro, se confirma que estuvo allí, y puede tratarse de una privación ilegítima de la libertad agravada, incluso si mañana ella no se anima a denunciar”, explicó el periodista. Además, mencionó que el delito podría tener una condena de hasta 15 años de prisión.

Minutos antes, en LAM, Ángel de Brito confirmó que Lowrdez estaba “descompensada” cuando los efectivos ingresaron al departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo. “Ella está en estado crítico, con una sobredosis, y corre riesgo su vida. Algunos dicen que él estaba en un pasillo y otros, que se escondía en un placard”, agregó Yanina Latorre.

Cabe mencionar que, si bien el operativo policial comenzó este jueves 23 de octubre por la mañana, los efectivos solo pudieron inspeccionar el departamento en los lugares que el propio dueño les indicaba. Luego, cerca de las 21, lograron ingresar con una orden de allanamiento y allí encontraron a Lourdes Fernández.

Cómo comenzó la búsqueda de Lourdes Fernández, de Bandana

El caso de la desaparición de Lourdes Fernández mantiene en vilo a familiares, amigos y fanáticos. La búsqueda comenzó luego de que su madre, Mabel López, se presentara ante la Justicia para denunciar que no tenía noticias de la artista desde hacía varios días. La última vez que se vieron fue el sábado 4 de octubre, cuando celebraron su cumpleaños.

Durante ese encuentro, Mabel notó que Lourdes tenía varios moretones. “Nos dijo que se había caído por la escalera”, relató con angustia la mujer, que desde entonces teme que su hija haya sido víctima de un nuevo episodio de violencia de género. Su principal sospecha recae sobre Leandro García López, actual pareja de la cantante, con quien mantuvo una relación conflictiva y marcada por agresiones físicas.

La madre también contó que el último contacto telefónico fue el 19 de octubre, cuando Lourdes le aseguró que todo estaba bien. Desde entonces, no volvió a responder mensajes ni llamadas. Ante la preocupación por su paradero, la denuncia fue radicada en la Comisaría Vecinal 14 B, en el barrio de Palermo, donde se inició una investigación para determinar qué ocurrió con la artista.