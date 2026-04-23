Revelaron cómo sería la "dinámica de pareja" de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, tras los rumores de infidelidad

Mientras Tini Stoessel está realizando su gira Futttura en Latinoamérica, Rodrigo de Paul está desempeñando su carrera deportiva en Estados Unidos. Aunque cada uno se encuentra enfocados en sus proyectos laborales, su noviazgo sigue intacto. Incluso, el futbolista se había presentado en un show que la cantante brindó en el Estadio Mario Kempes de Córdoba para estar presente en el cumpleaños de la cantante.

No obstante, en las últimas horas se acrecentaron los rumores de que, al parecer, el campeón del mundo le habría sido infiel a la joven artista, motivos por el cual se desataron múltiples versiones en los medios al punto tal de que revelaron cuál sería la “dinámica de pareja” que mantienen.

Rodrigo de Paul, Tini Stoessel | Instagram

El presunto acuerdo entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

El alto grado de popularidad de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul hace que, indefectiblemente, todas las miradas recaigan sobre ellos; sobre todo, cuando ambos mantienen una distancia física sostenida en el tiempo. En este marco, comenzaron a circular versiones de que el volante de la Selección Argentina habría engañado a la solista mediante mensajes que les habría enviado a diversas mujeres.

En este contexto, en el ciclo de streaming Somos Prende, debatieron sobre este tema que tomó por sorpresa a todos los fanáticos de la pareja. “Para mí no existe la monogamia en parejas muy pegadas”, comenzó diciendo la modelo Flor Regidor. Acto seguido, explicó la presunta “dinámica” que mantendrían en su noviazgo: “Ellos están juntos, están felices, pero cada uno hace la suya”.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel | Instagram

No conforme con lanzar esta información, la joven portadora de esta polémica data contó que ella tiene constancia de que, tanto De Paul como Tini mantendrían relaciones sexuales “con otras personas”. “Me consta”, aseguró campante mientras el panel manifestaba su sorpresa al respecto. Este debato se dio luego que Catalina Gorostidi revelara que el jugador le sería infiel a la cantante.

“Tini, vos lo defenestraste a (Sebastián) Yatra porque te metió los cuernos y De Paul anda mandando mensajitos a otras personas. Lo voy a decir porque lo sé de primera fuente. A una amiga mía. Así que, De Paul, ¡ojo!”, indicó la ex Gran Hermano en el stream de DirecTV GO.

El gesto de Rodrigo de Paul que lo une a Tini Stoessel

En medio de todo este revuelo mediático, Rodrigo de Paul irrumpió en sus redes sociales y realizó un gesto que barrería con estos supuestos. Luego del golazo que realizó para el Inter de Miami, el mediocampista festejó de una manera sumamente especial: posó ante cámaras y, con sus manos, realizó la señal de un corazón. Para los fanáticos esta acción es una muestra clara de amor a Tini Stoessel.

Asimismo, hace 48 horas, compartió un carrusel de imágenes en su cuenta personal de Instagram donde aparece no sólo las postales de sus entrenamientos y desarrollo en los partidos, sino que, además, guarda un espacio para compartir fotos de y junto a su novia. Este mimo digital fue celebrado por la propia actriz quien no dudó en comentar un contundente “Te amo” con muchas “o”, haciendo hincapié en la inmensidad de su cariño.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel | Instagram

De esta manera, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul vuelven a estar en la mira de la prensa nacional por estos rumores de terceros en discordia. Sin embargo, los tortolitos parecen hacer caso omiso a las opiniones y las versiones que los tienen como protagonistas, priorizando su carrera laboral y resguardando su intimidad y cualquier tipo de información que se pueda filtrar.

NB