Tras el conflicto de sus hijos, Reina Reech pasó la tarde con Juana Repetto

Reina Reech compartió una tarde junto a Juana Repetto en la que los momentos familiares se convirtieron en protagonistas. Tras el conflicto de sus hijos, la actriz se mostró cercana a su hija, en medio de su embarazo, y a sus nietos, Toribio y Belisario, en un encuentro marcado por juegos, charlas y momentos cargados de creatividad.

En las últimas horas, la reconocida artista compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes que mostraron cómo disfruta de la compañía de su hija y de sus nietos. Las postales dejaron ver momentos en familia para pasar una tarde tranquila, marcada por juegos, charlas y un almuerzo compartido.

En uno de los registros se la pudo ver conversando con Belisario, el hijo menor de Juana Repetto, fruto de su pasada relación con Sebastián Graviotto. El niño le pidió que le pusiera una canción en el celular, mientras ella le ofrecía cantarla directamente. El intercambio generó una ola de reacciones por parte de sus seguidores, quienes demostraron su cariño en comentarios.

Minutos después, Reina Reech compartió otro video en el que se la veía almorzando junto a su hija y los dos menores. La mesa se convirtió en un espacio de reunión donde la familia disfrutó de un momento simple y cercano. En la grabación también se destacaron los platos para pizza que los niños realizaron en cerámica.

Uno de los momentos más comentados por los seguidores de Reina Reech fue un tierno intercambio entre ella y su nieto menor, Belisario. Al mostrar los platos en forma de pizza que los niños hicieron en su clase de cerámica, todas las miradas quedaron en el pequeño, quien no podía pronunciar correctamente esa palabra.

En este contexto, Juana Repetto ayudó al menor para que pronunciara “cerámica”, que le resultaba difícil. Ese gesto sencillo se convirtió en uno de los momentos más tiernos de la jornada, mostrando la unión que existe en la familia. Cabe destacar que la hija de Nicolás Repetto está cursando un avanzado embarazo que tiene encantados a sus dos hijos.

