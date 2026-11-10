La vida de Male, la hija de Gabriel Rolón que no sigue sus pasos: de las viandas saludables a su nuevo trabajo que la une con grandes figura

Ser hija de Gabriel Rolón no determinó el camino profesional de Malena. Aunque creció cerca del mundo de la cultura y también encontró en los escenarios un espacio para desarrollar su vocación artística, sus decisiones laborales la llevaron a explorar otros ámbitos. A diferencia de su papá, reconocido psicólogo y escritor, su hija fue construyendo una trayectoria que combina la actuación, el canto y el interés por la gastronomía.

Gabriel y Malena Rolón

Durante la pandemia, encontró una oportunidad para reinventarse y puso en marcha Mi Plan V, un emprendimiento de viandas saludables que con el tiempo amplió sus propuestas. A esa faceta se suma su recorrido en el espectáculo y una actividad profesional que la mantiene vinculada con figuras reconocidas del ambiente artístico.

Mi Plan V, el emprendimiento gastronómico que Malena Rolón creó durante la pandemia

La gastronomía se convirtió en uno de los proyectos personales más importantes de Malena Rolón. Durante la pandemia decidió formarse en la Escuela Argentina de Gastronomía (EAG) y darle forma a Mi Plan V, una propuesta de viandas saludables pensada para quienes buscan organizar sus comidas semanales con opciones caseras y equilibradas. Desde el comienzo, la actriz asumió un papel central en el desarrollo del negocio y se desempeñó como directora culinaria.

Mi Plan V, el emprendimiento gastronómico que Malena Rolón creó durante la pandemia

El emprendimiento, que funciona a través de las redes sociales, fue ampliando sus servicios a medida que creció la demanda. Además de las viandas individuales y familiares, incorporó catering para empresas, servicios de alimentación para rodajes cinematográficos y publicitarios, y provisión de productos para cafés gourmet. De esta manera, Malena encontró en la cocina un espacio para desarrollar una faceta profesional diferente de su formación artística.

El vínculo de Malena Rolón con grandes figuras del espectáculo

Además de sus proyectos personales, Malena Rolón mantiene una relación profesional con el mundo teatral y artístico. En ese ámbito aparece Maxi Cardaci, reconocido representante de prensa y relaciones públicas, quien estuvo a cargo de la difusión de distintas obras en las que participó la actriz, como "Las Flores", "¡Es tu culpa!" y "El lado B del amor".

Moria Casán

Maxi Cardaci también trabaja desde hace años con Gabriel Rolón, por lo que conoce de cerca la trayectoria profesional de ambos. Su labor en la comunicación de espectáculos y giras los vincula con distintas figuras del ambiente artístico. En el caso de Malena, ese recorrido también se relaciona con su propia carrera sobre los escenarios, llevándola a coincidir con figuras como Moria Casán.

La actuación y la música, otras facetas de Malena Rolón

Aunque sus decisiones profesionales la llevaron a explorar otros ámbitos, Malena Rolón también desarrolló una trayectoria como actriz y cantante. Cuenta con formación en comedia musical, canto, danza jazz y doblaje, además de haber estudiado actuación en Inglaterra. En teatro participó en producciones como "Las Flores", "Match Fake", "¡Es tu culpa!", "Callate mamá" y "Sobreviviendo a mi Baby Shower". También formó parte de la película "El peor día de mi vida".

Malena Rolón trabajó como actriz

Su vínculo con el arte también tuvo momentos compartidos con su padre, con quien trabajó en propuestas como "Historias de Diván" y "El lado B del amor". Sin embargo, su recorrido no quedó limitado a esa conexión familiar. Entre los escenarios, la gastronomía y sus distintos proyectos, Malena Rolón fue construyendo una identidad profesional propia, con intereses que la llevaron a transitar caminos diferentes a los de Gabriel Rolón.