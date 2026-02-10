Marcela Kloosterboer lució la prenda estrella para un look hippie chic descontracturado

Marcela Kloosterboer deslumbró a sus seguidores de las redes sociales con un look relajado pero repleto de personalidad. Lejos de su estética minimalista y sofisticada, la actriz apostó por prendas bordadas, coloridas y en tendencia para armar un outfit con guiños bohemios.

Color, texturas y tendencia: Marcela Kloosterboer deslumbró con una combinación fashionista

Marcela Kloosterboer volvió a llamar la atención con un look que se diferencia de la estética clásica y minimalista que suele elegir. Tras regresar de su viaje a Brasil, la artista compartió una imagen frente al espejo y dejó ver una propuesta mucho más jugada, con impronta bohemia y aires folk, que conquistó a todos.

A través de sus historias de Instagram, Marcela Kloosterboer mostró que armó una combinación canchera y actual para un día de paseo al aire libre. Desde el recibidor de su casa, dejando ver el diseño nórdico que posee la misma, la actriz posó con una musculosa off white, ajustada al cuerpo y de líneas simples, y una mini pollera denim que se destacó por su original diseño.

Esta falda de jean, que es de corte recto y tiro medio, lleva triángulos más oscuros, bordados que sobresalen y un efecto lavado. Estos detalles lo volvieron protagonista sobre un top de base neutra y sin estampas, que ayudó a equilibrar el conjunto. Además, este ítem sumó un toque urbano, descontracturado y un guiño noventoso, que se mantiene vigente temporada tras temporada, reforzando la idea de un look relajado pero con intención.

Marcela Kloosterboer

Bordado y estampado: así es el kimono protagonista del look de Marcela Kloosterboer

La prenda estrella de su look fue el kimono corto en tonos bordó con bordados y estampas coloridas de inspiración artesanal. Este tipo de pieza, asociada al estilo hippie chic, aportó textura, movimiento y un aire distinto al que Marcela Kloosterboer suele mostrar, más ligado a looks sobrios y monocromáticos.

Se trata de una tendencia que vuelve con fuerza y se impone como protagonista esta temporada. La caída liviana del kimono acompaña el cuerpo sin rigidez, logrando un equilibrio perfecto entre comodidad y estilo. Además, su diseño abierto permite jugar con capas y lo convierte en un abrigo versátil que es capaz de elevar desde un look urbano hasta una propuesta más sofisticada.

Marcela Kloosterboer

Como accesorio, Marcela Kloosterboer optó por un cinturón ancho de cuero marrón, con tachas metálicas y una hebilla en forma de corazón. Este complemento fue clave para unir las prendas y sumar carácter al look. En la postal que subió a su red social se la puede ver con el cabello húmedo, suelto y con raya al medio, lo que aportó naturalidad y un espíritu relajado a su imagen.

Con este atuendo, la modelo sorprendió al mostrarse en una faceta distinta a la habitual en cuanto a moda. Acostumbrada a versiones más clásicas, neutras y elegantes, esta vez se animó a una propuesta más libre, bohemia y con personalidad propia que, por supuesto, cosechó una lluvia de "likes" en pocas horas. De esta manera, Marcela Kloosterboer lució la prenda estrella para un look hippie chic descontracturado y se llevó toda la atención en las redes sociales.