La palabra de Marcelo Tinelli al video de Soledad Aquino "entre la vida y la muerte": "Te amo con ese amor profundo"

Soledad Aquino siempre da de qué hablar en las redes sociales. En esta oportunidad, la exesposa de Marcelo Tinelli se tomó un tiempo para compartir un emotiva publicación que recordaba el momento más difícil de su vida. Fue mediante este posteo que hizo una mención especial al conductor y padre de sus hijas, quien permaneció a su lado en aquel entonces y se ocupó de su recuperación.

Soledad Aquino aseguró que Marcelo Tinelli estuvo presente en el momento más duro de su vida

Luego de sacar a la luz una interna familiar con sus hijas, Candelaria y Micaela, Soledad Aquino volvió a utilizar su red social de Instagram para mostrarse agradecida con Marcelo Tinelli. La mujer, que siempre causa polémica con sus declaraciones, demostró una vez más el buen vínculo que mantiene con su expareja.

"Estando entre la vida y carcxa de la muerte. No olvido este gesto... de reconocimiento y devolución a la mujer que vivió todo lo bueno y lo difícil con él", escribió Soledad Aquino junto al video de su internación. En el mismo se la puede ver acostada sobre la camilla junto a una enfermera mientras el presentador le canta la canción Vivir así es morir de amor de Camilo Sesto.

La emotiva publicación de Soledad Aquino para Marcelo Tinelli

Al emocionante clip, Soledad Aquino le agregó: "Gracias Marce... Sin vos yo no estaría viva. Gracias, gracias y más gracias". Su posteo cosechó, en pocas horas, una lluvia de "likes" por parte de sus seguidores y cálidos mensajes. Sin embargo, el que se llevó toda la atención fue el del propio Marcelo Tinelli.

La reacción de Marcelo Tinelli al ver la emotiva dedicatoria de su expareja, Soledad Aquino

"¡Ay Sole querida! Recién veo este video. Qué momento hermoso y emocionante lpm. No tenés nada que agradecer. Al contrario. Nosotros somos los agradecidos con vos", respondió el empresario, súper conmovido por la dedicatoria de su ex. Luego, abrió su corazón y expuso lo que siente por ella: "Te amo con ese amor profundo, que más allá de las vueltas de la vida, los malos y buenos momentos y las risas con los enojos, está siempre presente en nosotros, y en esas dos hermosas y dulces hijas que tenemos, Tuta y Lelé".

Además, Marcelo Tinelli decidió repostear el posteo de Soledad Aquino en sus historias de Instagram y volver a exponer lo que sintió cuando la madre de sus hijas la homenajeó. "Ay sole querida. Me mataste de amor con este video. Te amo con ese amor profundo que más allá de todo siempre está y que hoy está plasmado en nuestras hermosas hijas", expresó el presentador.

La sentida respuesta de Marcelo Tinelli para Soledad Aquino

Candelaria Tinelli también se hizo presente en la cuenta de su madre para comentar acerca de la íntima filmación que compartió. "Que meses más duros, nadie me los quita de mi memoria y mi alma. Clave que mires estos vídeos y te acuerdes de lo que sufriste vos y todos para no recaer", expresó la joven dejando en claro que pudieron limar asperezas y que retomaron su vínculo.

De esta manera, la palabra de Marcelo Tinelli al emotivo e inédito video de Soledad Aquino donde se muestra "entre la vida y la muerte" causó revuelo en las redes sociales. "Te amo con ese amor profundo", resaltó el conductor, visiblemente conmovido por las imágenes que reflejan uno de los momentos más delicados en la salud de la madre de sus hijas.