Después de 15 años, Marcelo Tinelli reveló la verdad sobre el desodorante y la guardia que "hizo cerrar"

Marcelo Tinelli eligió romper el silencio sobre uno de los rumores más insólitos que circularon durante su carrera. Después de más de 15 años de especulaciones y chistes en el mundo del espectáculo, el conductor se refirió a la versión que lo vinculaba con una supuesta internación en una clínica porteña tras un accidente sexual con un desodorante.

Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli reveló la verdad sobre el supuesto desodorante y la guardia que "hizo cerrar"

La historia, que durante años se convirtió en una leyenda urbana, nunca había tenido una respuesta directa de parte del empresario televisivo. Sin embargo, en las últimas horas decidió ponerle punto final. Lo hizo en una entrevista en Bondi, el ciclo de streaming que conduce Ángel de Brito, luego de que el propio Marcelo se prestara a bromear con el tema en la promoción de su nuevo programa Estamos de paso.

Consultado sobre el famoso mito, Tinelli aclaró con humor pero también con firmeza que nunca existió tal episodio. “Un par de periodistas pusieron en un libro, que yo tengo guardado, tres cosas tremendas. Una fue que me habían metido un desodorante… que habían cerrado una guardia de la Trinidad. Mis hijos me preguntaron. ‘No, mi amor’, les dije”, relató, dejando en claro que la situación llegó a impactar en su vida familiar.

El conductor explicó que jamás necesitó aclarar públicamente esos rumores, aunque siempre estuvo al tanto de lo que circulaba. “También decían que era gay con el Cholo Simeone y con Alan Faena. Y que hacía fiestas con travestis”, recordó, sin perder la ironía que lo caracteriza. Pese a que pudo manejarlo en lo personal, admitió que lo complejo fue cuando sus hijos se acercaron con dudas sobre aquello que escuchaban en los medios.

Así es que Marcelo Tinelli también decidió jugar con el rumor en el lanzamiento de Estamos de paso. En un video promocional se lo vio con un desodorante en la mano mientras Pachu Peña lo interrumpía entre risas para sugerir una sección llamada “Historia de desodorante”. El conductor optó hacer referencia a dicho mito con humor para reforzar la idea de que prefiere reírse de los mitos que lo rodean. “Lo que les prometo es que me voy a reír de todas las cosas que me pasaron, todas las cosas que dicen de mí. El primero que se va a reír soy yo”, afirmó.

F.A