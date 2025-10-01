Este martes, Oriana Sabatini y Paulo Dybala revolucionaron las redes sociales al anunciar que esperan a su primer hijo con un tierno video. En las imágenes compartidas por la feliz pareja, se los ve juntos y emocionados: “Primer posteo de nosotros tres”, escribieron junto a un emoji de corazón.

Ese mismo día, comenzaron a circular rumores sobre el género del bebé, sobre todo luego de que Camila Galante compartiera algunos moños rosa, apuntando a que se trataría de una nena. Hoy, Oriana Sabatini habló en LAM y reveló más detalles sobre su embarazo.

Oriana Sabatini confirmó que está embarazada de una nena

Durante la entrevista con LAM, Oriana Sabatini fue consultada sobre si tenía alguna preferencia, a lo que la modelo reveló: “Me da igual. Es una nena igual”. Esta declaración aclaró los rumores que surgieron por los moñitos en sus posteos, que habían dejado entrever pistas sobre el sexo del bebé.

La artista también habló sobre los nombres que están considerando: “Tengo algunos que ya me gustan desde hace mucho. Pero bueno, esto es un trabajo en equipo. Les van a gustar a los dos. Y yo soy medio cabeza dura”, respondió. En la misma línea, Ángel de Brito fue contundente: “Si debe ser una elección consensuada”, dejando claro que Paulo Dyabala deberá estar igual de involucrado en dicha elección.

Oriana Sabatini contó la curiosa coincidencia entre su beba y Cathy Fulop

Al ser consultada sobre una posible fecha de parto, Oriana Sabatini reveló que la fecha prevista para el nacimiento de su hija es el 11 de marzo, coincidiendo con el cumpleaños de su madre: “Literalmente tengo fecha para el día del cumpleaños de mi madre, que es el 11 de marzo”. Sobre Catherine Fulop, comentó: “Está muy feliz”

Oriana Sabatini y Catherine Fulop

Además, la modelo compartió cómo reaccionó su padre al enterarse: “Mi viejo estaba como… su vida terminó y empezó una etapa que solo tiene una función, que es ser abuelo. Por ejemplo, tiene un viaje con amigos el año que viene y él es como, no, no puedo. Soy abuelo.”, comentó con humor.

Oriana Sabatini también detalló que le dio la noticia a su familia: “Les llevé la carpeta con las primeras imágenes de la primera ecografía”, explicó, dejando claro que quiere que tanto su madre como su padre no se pierdan nada de su embarazo.