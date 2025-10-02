La tajante opinión de Cami Homs sobre el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Cami Homs estuvo invitada a los Martín Fierro 2025 por su participación en Bake Off Celebrity, reality que estuvo nominado y que se llevó el galardón. En su paso por la alfombra roja, la modelo brindó una nota a los cronistas que se encontraban allí presentes y, como era de esperarse, fue consultada por la boda de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. Lejos de evitar responder, Cami se mostró amable y habló con sinceridad sobre este acontecimiento que protagonizará su expareja y padre de sus hijos.

Cami Homs habló sobre el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Embarazada de su tercer hijo y el primero con José Sosa, Cami Homs disfruta de esta nueva etapa tras una escandalosa separación de Rodrigo De Paul con acusaciones de infidelidad con Tini Stoessel, actual pareja del futbolista del Inter Miami y futura esposa. Cuando trascendió la noticia, fueron a buscar la palabra de la modelo y ella con cierta molestia expresó que de eso no iba a hablar.

Sin embargo, en la gran noche de los Martín Fierro 2025, donde lució un impactante vestido de satén color negro y mostró el tamaño de su pancita, la joven no esquivó las preguntas acerca del paso importante que dará el padre de sus pequeños, Francesca y Bautista, y la cantante, el próximo 20 de diciembre en el Dok Haras. "No estoy al tanto y no tengo ni la menor idea, pero mientras sean felices, bienvenido sea", manifestó Cami Homs con total sinceridad y amabilidad con los periodistas que cubrían el evento.

En este sentido, agregó: "Siempre digo lo mismo, mientras mis hijos estén bien... va a estar todo bien". Sobre si le llegó la invitación y tiene pensador ir, Cami Homs lanzó una sonrisa y se lo tomó con humor. "Ay no chicos qué pregunta... no pero nunca me llegaría esa invitación".

Luego, Cami Homs se refirió a la dinámica familiar con sus hijos, Francesca y Bautista, y su pareja, José Sosa: "Mis hijos están acostumbrados a estar con José, porque convivimos hace poco más de dos años, y a estar con su papá también. Ellos viajan siempre que quieren y ahora que está más cerca, más aún". La influencer también contó que con Rodrigo De Paul mantienen "una conversación cordial" por sus niños en común.

Por otro lado, dejó en claro que el tiempo acomodo las cosas entre ellos y que la tormenta ya pasó porque pudieron poner en primer lugar a Francesca y Bautista. "Al principio cuesta como toda separación pero uno tiene que priorizar a los hijos que es lo más importante. En nuestro caso más todavía y siempre decimos lo mismo, mientras ellos estén bien... va a estar todo bien", aseguró.

Por otra parte, Cami Homs contó que tiene ganas de consolidar su amor con José Sosa en un altar y vestida de blanco. "Ojalá este embarazo venga acompañado de casamiento. Me gustaría, pero tiempo al tiempo", reveló y continuó diciendo que en este momento se encuentran "100% enfocados" en la dulce espera de su bebita y que más adelante verán si deciden concretar este deseo.

De esta manera, la tajante opinión de Cami Homs sobre el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sorprendió a todos en la alfombra roja de los Martín Fierro. En la entrevista que brindó a varios medios, la top model dejó en claro que no estaba enterada de la boda pero que aún así les desea que sean felices.