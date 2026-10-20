María Becerra confirmó su show en la Marcha del Orgullo LGTBIQ+: todos los detalles

María Becerra confirmó su presencia en la Marcha del Orgullo LGTBIQ+, una celebración que volverá a reunir a miles de personas en las calles porteñas. La artista formará parte de una fecha que combinará expresiones artísticas, actividades culturales y espectáculos musicales, dentro de una programación que se dará a conocer en las próximas semanas. Su participación se incorporará a una jornada que cada año convoca a distintos referentes de la música y la cultura argentina.

Se confirmó la presencia de María Becerra en el cierre de la Marcha del Orgullo LGTBIQ+

María Becerra será parte de la Marcha del Orgullo LGTBIQ+, una de las convocatorias más importantes que se desarrollarán en la Ciudad de Buenos Aires durante noviembre. En las últimas horas se conocieron nuevos detalles sobre su participación en una jornada que incluirá actividades culturales, música en vivo y diferentes propuestas abiertas al público. La presencia de la cantante suma un atractivo especial a un encuentro que ya comenzó a definir algunos de sus momentos más esperados.

María Becerra

Durante las últimas horas, la cantante compartió un video en el que confirmó su participación. “Hola, hola, ¿cómo están? Quiero pasar por acá para confirmarles lo que ya todos están diciendo, lo que ya confirmaron desde la cuenta oficial de la marcha, y es que sí, efectivamente, voy a estar cerrando la Marcha del Orgullo este 7 de noviembre”, expresó. Además, adelantó que será parte de una jornada especial para ella: “Nos vemos ahí, vamos a estar dándolo todo, aportando nuestro granito de arena y bancando los trapos como siempre. Los veo ahí, amores”.

La presencia de María Becerra había comenzado a generar expectativa luego de distintos adelantos difundidos por la organización del evento. Finalmente, la confirmación llegó junto con el anuncio oficial de que la intérprete será la responsable del cierre musical de una de las convocatorias más importantes vinculadas a la diversidad en Argentina.

De acuerdo con la información difundida por la Comisión Organizadora, por redes sociales, la cantante actuará en el escenario principal durante la jornada que tendrá lugar en el centro porteño. La propuesta incluirá diferentes actividades culturales, espacios de encuentro, expresiones artísticas y presentaciones musicales que acompañarán el recorrido de la marcha.

Cómo será la participación de María Becerra en la Marcha del Orgullo LGTBIQ+

La Marcha del Orgullo LGTBIQ+ se realizará el sábado 7 de noviembre y contará con acceso libre y gratuito para quienes se acerquen a participar de las actividades previstas para la jornada. El espectáculo de María Becerra marcará el cierre de una programación que reunirá a miles de personas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

María Becerra

Desde la organización destacaron que la artista será una de las figuras centrales del encuentro y confirmaron que encabezará el recital de clausura. La convocatoria de este año se desarrollará bajo la consigna “Cuando el odio avanza, el Orgullo en las calles es resistencia”, lema que acompañará las diferentes actividades programadas para la fecha.

Además del show de María Becerra, la programación incluirá la participación de otros artistas y propuestas musicales. Entre las actividades anunciadas se encuentran presentaciones de músicos, DJs y distintos proyectos seleccionados por la organización para integrar la grilla artística de este año. También habrá homenajes y espacios culturales vinculados con la diversidad.

María Becerra

María Becerra formará parte de la Marcha del Orgullo LGTBIQ+ y tendrá un rol destacado dentro de las actividades previstas para esta nueva edición. La artista integrará una jornada que combinará música, cultura y diferentes propuestas abiertas al público, en un encuentro que volverá a reunir a participantes de distintos puntos del país el próximo 7 de noviembre.

VDV