María Becerra detalló los cuidados de lujo que tienen sus perros: asistentes personales, comida exclusiva y baños

María Becerra no solo es conocida por sus fans por ser una de las cantantes con mayor proyección artística, sino también por su adoración por los animales. Tal es así que su hogar se convirtió en un verdadero refugio de hijos de cuatro patas. Durante su estadía en España, la solista asistió a una entrevista para El Podcast de Final de Mes (España). donde se animó al ping pong de preguntas y respuestas por parte de los oyentes. Una de ellas fue: “¿Cuánto dinero invierte en sus mascotas?”, interrogante disparador para afirmar que cada uno de ellos tienen asistentes personales, comida exclusiva y baños

La asombrosa respuesta de María Becerra

La talentosa cantante María Becerra volvió a generar tema de conversación tras la inesperada confesión donde hace referencia a la cantidad de mascotas que tiene: “Cuatro gatos y siete perros”. A los canes los llamó: Pistón, Tita, Turbo, Mecha, Gilda, Selena y Dalila. “En casa somos muchos, pero todos tenemos nuestro lugar”, reconoció sonriente. Además, explicó el motivo de la reducción de los felinos: “Llegué a tener doce gatos, pero ahora tengo cuatro. Los demás fueron entregados en adopción y están felices en sus nuevas casas”.

María Becerra | Instagram

En este marco, reconoció: "Invierto mucho dinero en ellos porque siento adoración. Son mi vida". Respecto a la logística que emplea cuando tiene que realizar giras por el interior del país o por el extranjero, la intérprete confesó que está pendiente del bienestar de todos ellos. Por tal motivo, contrató un servicio integral de cuidados y asistencia el cual le brinda todo lo que ellos necesitan: "Los meten a la pileta, los bañan, los peinan, le dan asistencia veterinaria. Les dan la comida en tiempo y horario".

María Becerra | Instagram

Tal es su obsesión por que tengan una nutrición óptima y personalizada que confesó que le paga a una compañía dedicada a la fabricación de alimentos. "Me interesa que vivan y que no le agarren piedras en los riñones. No les doy la típica comida, le pago a una empresa que cocina comida con el porcentaje que tienen que tener de vísceras, de proteínas magra y de carbohidratos”.

María Becerra está dispuesta a pagarle un vuelo privado a sus perros

Entre la distendida conversación y ante la sorpresa del conductor del podcast, María Becerra aseguró que a ella le gustaría llevarse a sus mascotas a sus giras, pero por una cuestión de dinámicas no puede. Pero, en el caso de abrirse una posibilidad, pagaría un vuelo privado para que vayan cómodos.

“Obvio, no los voy a mandar atrás del avión. Que me pasen frío, que me lloren y que no esté mamá ahí”, contó entre risas, pero con plena veracidad. Para ello, cada uno tendría su propio asiento con su respectivo cinturón de seguridad, el cual estaría enganchado al pretal. Aunque ella afirmó que viaja en primera clase cuando se traslada vía aérea, no dudaría en desembolsar una gran suma de dinero en el bienestar y en la comodidad de sus hijos de cuatro patas. Esta alternativa sólo entraría en sus planes si se presentara una coyuntura extraordinaria, como una urgencia o un acontecimiento de trascendental valor personal.

María Becerra | Instagram

De esta manera, María Becerra dejó bien en claro que su carrera en el ámbito de la música es igual de importante que el cuidado, el bienestar y el confort de sus siete perros, a los cuales adora con todo su corazón y son su compañía. Cada uno de ellos conforman una parte crucial en su vida.

