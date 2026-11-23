Con apenas seis meses, Vito, el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri, ya comenzó a acompañar a sus padres en distintas experiencias y momentos especiales. Desde su participación en el Tedeum del 9 de Julio hasta el encuentro con el Papa León XIV, el pequeño fue protagonista de diferentes situaciones que marcaron sus primeros meses de vida. Ahora, el bebé sumó una nueva aventura a esa lista: su primera tarde de pileta. A través de sus redes sociales, la periodista compartió un video en el que mostró cómo disfrutó del agua al aire libre y cómo se entretuvo con un pequeño juego.

María Belén Ludueña en la bienvenida del Papa León XIV

La primera tarde de pileta de Vito Macri

A través de su cuenta de Instagram, María Belén Ludueña publicó un video en el que se pudo ver a su hijo disfrutando del agua al aire libre. Sentado dentro de una pequeña pileta inflable azul, decorada con ilustraciones de Bluey en la playa disfrutando de las reposaderas y el sol, Vito Macri se mostró completamente entretenido con las gotas de agua que caían sobre él.

Con el cabello mojado y una expresión de curiosidad, estiró una de sus manos para intentar tocarlas, mientras se sostenía con la otra. La escena transcurrió en medio de un jardín y reposeras, en una tarde soleada y con la compañía de sus padres, quienes permanecían cerca. Junto a las imágenes, la periodista escribió una breve dedicatoria: "Vito inaugurando pileta! Te amamos Bebé feliz".

La esperada llegada de Vito, el primer hijo en común de María Belén Ludueña y Jorge Macri

La llegada de Vito fue un acontecimiento muy esperado por la pareja, que atravesó un extenso camino para cumplir el deseo de convertirse en padres juntos. María Belén Ludueña había decidido congelar sus óvulos años antes y, junto a Jorge Macri, inició un proceso de fertilización asistida que se prolongó por más de un año. Durante ese recorrido atravesaron un primer intento fallido y una pausa necesaria antes de retomar el tratamiento.

María Belén Ludueña, Vito y Jorge Macri

Finalmente, el 30 de abril de 2026, la periodista dio a luz a Vito en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires. El bebé se incorporó así a una familia ensamblada junto a Antonio, Martina y Giorgio, los tres hijos mayores de Jorge Macri. Desde entonces, sus primeros meses estuvieron acompañados por distintas experiencias familiares, entre ellas su incorporación como socio de River Plate por iniciativa de su papá, pese al fanatismo de María Belén Ludueña por Boca Juniors, y la bendición que recibió del Papa León XIV en noviembre. Hoy, con seis meses, Vito continúa descubriendo nuevas experiencias junto a sus padres, esta vez, fue el turno de disfrutar del agua y protagonizar un momento cotidiano que María Belén quiso compartir con sus seguidores.