María Belén Ludueña mostró cómo creció su panza de embarazada y conquistó a todos con una imagen que refleja la etapa que atraviesa. La periodista eligió compartir el avance de su gestación, en un momento especial, dejando ver la evolución de su pancita y sumando un nuevo capítulo a la dulce espera.

María Belén Ludueña emocionó a todos con una tierna imagen de su pancita de embarazada

María Belén Ludueña emocionó a todos al mostrar cómo creció su panza de embarazada y conquistó a todos con la naturalidad de sus gestos. La conductora compartió la evolución de su embarazo en una postal que refleja el presente que transita y que se convirtió en uno de los momentos más comentados de los últimos días.

María Belén Ludueña

La conductora, que anunció su embarazo en noviembre de 2025 tras someterse a un tratamiento, compartió en su cuenta de Instagram nuevas imágenes en las que se puede ver el crecimiento de su panza de seis meses. La noticia generó gran repercusión entre sus seguidores, ya que se trata del primer hijo que espera junto a Jorge Macri.

En las últimas semanas, María Belén Ludueña compartió distintos momentos dejando ver cómo avanza su embarazo. La postal, tomada con naturalidad y sencillez, reflejó el momento que atraviesa y se convirtió en una de las más comentadas. “Después del reposo, sale el sol”, escribió junto a la imagen donde se la vio posando frente a la cámara.

María Belén Ludueña y Jorge Macri

Según se conoció, la conductora atravesó un período de reposo médico, y al retomar sus actividades decidió compartir la evolución de su embarazo, lo que fue recibido con entusiasmo por sus seguidores. La imagen no solo destacó el crecimiento de su panza, sino también la serenidad con la que vive esta etapa.

El avance del embarazo de María Belén Ludueña y Jorge Macri

En noviembre de 2025, María Belén Ludueña confirmó que esperaba su primer hijo junto a Jorge Macri y expresó la felicidad que ambos sienten por esta nueva etapa. Desde entonces, cada actualización sobre su embarazo se convirtió en un acontecimiento seguido de cerca y celebrado por su entorno más cercano.

María Belén Ludueña y Jorge Macri

El proceso incluyó un tratamiento médico que dio resultado y que ella misma decidió comunicar públicamente. A lo largo de los meses, la periodista compartió diferentes momentos de su embarazo. Primero mostró su panza a las 16 semanas, luego volvió a hacerlo en la recta final de su sexto mes, emocionando a todos.

En cada aparición, María Belén Ludueña dejó ver cómo crece su panza y cómo transita esta etapa con naturalidad. Desde una postal frente al espejo hasta una caminata al aire libre, cada detalle suma a la construcción de una etapa que vive rodeada de cariño y felicidad. La llegada de su primer hijo marcó un nuevo capítulo en su vida junto a Jorge Macri.

María Belén Ludueña

María Belén Ludueña mostró cómo creció su panza de embarazada y conquistó a todos en un momento que refleja la evolución de su embarazo. La imagen que compartió se convirtió en parte de la etapa que transita y marca un presente definido por la espera de su primer hijo. La periodista continúa emocionando a todos con detalles de este nuevo capítulo en su vida.

VDV