El significado del nombre que María Belén Ludueña eligió para su hijo a pocas semanas de nacer

A pocas semanas de convertirse en mamá por primera vez, María Belén Ludueña atraviesa una etapa de mucha ilusión y definiciones importantes. Mientras transita la recta final del embarazo, la periodista ya tiene prácticamente decidido el nombre de su hijo, un detalle que no solo anticipa la llegada del bebé sino que también habla de la identidad familiar que desea construir junto a Jorge Macri. La elección no fue al azar: detrás hay tradición, raíces y una historia que ambos quisieron honrar.

María Belén Ludueña y el nombre de su hijo con raíces italianas

La confirmación llegó de la voz del propio jefe de Gobierno porteño durante una entrevista para Infobae al Regreso, donde reveló que el bebé será un varón y que el nombre está casi definido. "Es varón. Casi definido que es Vito. Estamos blanqueando nuestro origen tano calabrés", contó, dejando en claro el peso de la tradición familiar en la decisión. También explicó que se trató de una elección en pareja: " ABelén le gusta mucho, también me gusta Dante. Me gustan mucho los nombres de dos sílabas cortos. Son dos nombres fuertes, bien tanos". Para Jorge Macri, además, existe una coherencia con los nombres de sus otros hijos —Antonio, Martina y Giorgio— todos atravesados por la misma herencia cultural. Vito no solo aparece como un nombre moderno, sino como un "puente entre generaciones".

María Belén Ludueña y Jorge Macri

La llegada del bebé, prevista para fines de abril, encuentra a la pareja en uno de los momentos más felices de su vida personal. Durante la charla, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también se permitió elogiar a su esposa: "Es una mujer maravillosa, una gran compañera… tiene una energía vital excepcional". Incluso aseguró que será "una maravillosa madre" y reveló que hubo un instante decisivo para ella. "La primera vez que lo vio en la ecografía, creo que nació en ella un sentimiento que no conocía, que es el de ser madre", expresó.

María Belén Ludueña y la cuenta regresiva hacia una nueva vida

Para María Belén Ludueña, este embarazo marca un punto de inflexión personal, mientras que para Jorge Macri implica volver a ejercer la paternidad a los 61 años. Con humor, el dirigente definió su nuevo rol familiar: "Sí, soy ‘Pabu’. Espero tener la vitalidad del papá y la irresponsabilidad de un abuelo". Sin embargo, también compartió una reflexión más profunda: "No me impresiona tanto ser padre a los 61. Ahora, ir al cumple de 10 de mi hijo a los 71 me impresiona un poco más".

Lejos de mostrarse con dudas, aseguró que el deseo es genuino: "Realmente quiero ser padre… Tengo ganas de darme la chance hoy, a esta edad, con otra sabiduría". La noticia también generó entusiasmo en su entorno más cercano. "Mis hijos grandes están muy contentos… No hice nada más lindo en mi vida que tener esos tres hijos y quería darme esa chance una vez más", confesó, dejando en claro que la decisión no responde solo al deseo de su pareja, sino también a una búsqueda profundamente personal.

En medio de esa espera, la periodista compartió además un gesto íntimo que conmovió a sus seguidores. A días de convertirse en mamá, María Belén Ludueña agradeció a la Virgen por su bebé en camino: “Hoy 11 de febrero se celebra el Día de la Virgen de Lourdes. Me acerqué a la Parroquia del Santísimo Redentor, que afuera tiene la réplica de la gruta de Lourdes. Yo solo quiero decirle gracias por haberme regalado este bebini que aún no nació y ya amamos. Gracias, gracias, gracias por no haberme dejado bajar los brazos”, escribió.