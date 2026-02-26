Así festejaron Eva Bargiela y Gianluca Simeone los cuatro meses de Faustino: "Imagínense el año"

Desde que se convirtieron en padres de Faustino, Eva Bargiela y Gianluca Simeone comparten los detalles de su vida en familia y el crecimiento de su bebé, en redes sociales. Viajes, jornadas de cancha, visitas sorpresas a los abuelos y paseos en familia se transformaron en moneda corriente para los jóvenes papás. Sin embargo, cada vez que hay alguna fecha importante, redoblan la apuesta y celebran a lo grande. Así quedó demostrado este miércoles cuando la modelo compartió las imágenes más tiernas del festejo de los cuatro meses de su pequeño retoño.

Eva Bargiela, feliz de ser madre

Faustino, el hijo de Gianluca Simeone y Eva Bargiela nació el 25 de octubre de 2025 y, desde ese entonces, se transformó en la luz de los ojos de sus papás. La influencer es quien comparte a diario los pormenores de su crecimiento y desarrollo en su cuenta oficial de Instagram, por lo que sus seguidores pueden seguir de cerca cada detalle que incumbe a su hijo. En esta oportunidad, la pareja del futbolista mostró un acontecimiento sumamente especial para la familia: la celebración de los cuatro meses del bebé.

Eva Bargiela y Faustino | Instagram

Para ello, posteó una serie de imágenes en las historias de 24 horas donde se lo puede ver al niño sumamente sonriente y rodeado del cariño de sus papás. En la primera postal, Eva sostiene al niño entre sus brazos mientras le da un cálido beso en su regordeta mejilla. “Cuatro meses de vos”, escribió. Ambos posaron en el jardín de su casa, al costado de la piscina y vistieron prendas livianas y cómodas para soportar las elevadas temperaturas. Además, se la podía ver a la joven con un sombrero de paja de ala ancha y el infante un gorrito estilo marinero de rayas blancas y rojas.

“Viniste a alegrarnos la vida”, remarcó en otra fotografía donde se lo puede ver al niño sumamente sonriente abrazando a su peluche con forma de gallo. Vestido con un body -con manguitas cortas y sin piernas- a rayas horizontales cuya gama cromática estaba centrada en el beige y el marfil, el nene despertó todo tipo de suspiros y reacciones por su ternura e inocencia frente a cámara.

Faustino | Instagram

Eva Bargiela y Gianluca Simeone festejaron los cuatro meses de Faustino

Luego de contar que retomó sus rutinas de gimnasio, Eva Bargiela compartió una de las imágenes más sentidas de la fecha: el festejo del cumplemes de Faustino. La celebración fue sencilla, pero llena de significado para la pareja. Junto a Gianluca Simeone, la experta fashionista sopló una delicada torta brownie espolvoreada con finas láminas de chocolate cuyo centro posaba la tradicional velita. “Si así son los cuatro meses, imagínense al año”, bromeó Eva.

Esta instantánea habla por sí sola. No solo se lo puede ver al bebito explorar sorprendido un mundo nuevo para él, sino que también se puso en manifiesto el amor de sus padres en todo momento. Así, festejando lo simple y lo cotidiano sin perder la alegría y la magia que transmite la presencia de Faustino en el hogar.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone festejaron los cuatro meses de Faustino | Instagram

De esta manera, Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebraron el cuarto cumplemes de su primer hijo, Faustino, en un ambiente familiar que reunió ternura, complicidad y amor. Aunque todavía le faltan muchas etapas por vivir, cada una de ellas es atesorada y transitada desde el acompañamiento y la unión que los caracteriza desde que decidieron formar juntos una familia.

NB