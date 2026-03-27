John Malkovich en Buenos Aires: paseos históricos y encuentro con Jorge Macri y María Belén Ludueña

John Malkovich visitó Buenos Aires y según sus propias palabras “se enamoró de la ciudad”.

El reconocido actor y protagonista de “Cómo ser John Malkovich” llegó al país como parte de una gira internacional impulsada por el productor Diego Kolankowsky y para presentar, en una única función, su espectáculo “El infame Ramírez Hoffman”, en el Teatro Ópera.

Ya instalado en Buenos Aires y luego de un breve descanso y varias reuniones de trabajo, John Malkovich decidió conocer lugares emblemáticos de la ciudad.

El actor llegó para presentarse en el Teatro Alvear y subió al Obelisco para disfrutar de la vista 360°.

Qué sitios emblemáticos de Buenos Aires visitó Malkovich

Encantado con la posibilidad, el actor conoció varios barrios. Caminó por Plaza Francia y desde la zona de Recoleta se dirigió hasta el centro donde subió a la cúpula del Obelisco para tener una vista 360° de la ciudad. También visitó el Teatro Colón y se fascinó con su estructura imponente.

Malkovich, quien presentará la obra “El infame Ramírez Hoffman”, posó frente al Obelisco.

El actor de 72 años fue homenajeado como Huésped de Honor en el Teatro Alvear junto a autoridades de la Ciudad.

La distinción reconoció su amplia trayectoria en Hollywood y producciones internacionales, así como su contribución al teatro y la ópera en escenarios de todo el mundo. Malkovich estuvo acompañado por la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, y recibió palabras del jefe de Gobierno, Jorge Macri.

"Me siento muy atraído por la melancolía del tango", expresó el actor, quien visitó el Teatro Colón.

Que más hizo John Malkovich en Buenos Aires

Refugiado de la lluvia bajo un paraguas, en la noche del sábado el actor quiso deleitarse con carne argentina y cenó en la parrilla Don Julio, donde compartió mesa con el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, su esposa María Belén Ludueña y parte del equipo artístico.

El intérprete cenó en la parrilla Don Julio con Jorge Macri, su mujer María Belén Ludueña y Diego Kolankowsky.

Las palabas del artista sobre su paso por suelo porteño

"Me siento muy atraído por la melancolía del tango y Buenos Aires, que son uno solo", afirmó el astro de Hollywood, tras su visita al Colón. Malkovich llegó a la Ciudad para presentar "El Infame Ramírez Hoffman", una obra de teatro basada en textos de Roberto Bolaño que combina literatura, música en vivo y actuación. La función, única en el Teatro Ópera, contará con tres músicos que interpretarán obras de Astor Piazzolla y Antonio Vivaldi, entre otros.