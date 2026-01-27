Gustavo Bermúdez: “Cuando conocí a Verónica Varano llevaba 10 años solo. No había conocido a nadie desde que me separé”

Gustavo Bermúdez habló en +CARAS sobre el presente afectivo que atraviesa junto a Verónica Varano, una historia que comenzó de la manera más inesperada: en la sala de espera de un consultorio médico. “Nos reencontramos ahí y empezamos a hablar. Fue un encuentro muy lindo, hubo una linda conexión”, recordó. Para el actor, ese cruce casual llegó después de una etapa extensa de soledad, marcada por el foco en la familia y el trabajo.

Según contó, cuando conoció a Verónica llevaba diez años solo y no había vuelto a vincularse sentimentalmente desde su separación. “No había conocido a nadie en todos esos años”, afirmó, dando cuenta de un período en el que no buscó activamente una nueva relación. El encuentro, entonces, no fue el resultado de una búsqueda, sino de un momento que se dio de forma natural y sin expectativas previas.

Gustavo Bermúdez y Verónica Varano

Gustavo Bermúdez y el reencuentro que cambió todo

Gustavo Bermúdez define a su pareja como una persona muy especial y destaca la manera en que ella impacta en su vida cotidiana. “Aprendo mucho de ella. Es extremadamente empática con todo, con la gente, con las situaciones. Siempre tiene una sonrisa, siempre amable”, expresó. En cinco años de relación, aseguró, Verónica nunca la escuchó hablar mal de nadie, un rasgo que para él habla de una forma de estar en el mundo que valora profundamente.

La pareja, sin embargo, no convive. Cada uno mantiene su casa y sus rutinas, una decisión que viven con naturalidad. Verónica es psicóloga, tiene hijos, pacientes y una agenda cargada, mientras que Bermúdez también conserva su propio ritmo. “Así estamos bien”, explicó, sin dramatizar la falta de convivencia y dejando en claro que el vínculo no depende de compartir techo, sino de acompañarse desde el respeto por los tiempos del otro.

Gustavo Bermúdez en +CARAS

Gustavo Bermúdez y una forma sensible de vivir el amor

Al hablar de sí mismo, el actor se define como sensible y afectuoso. “Le doy valor a los momentos lindos, humanos”, dijo, y aclaró que esa forma de expresar cariño no se limita a la pareja. Con amigos, con sus hijas, con su hermano, siempre fue de decir lo que siente. Para Bermúdez, el amor no es una categoría romántica aislada, sino una forma amplia de vincularse con las personas que quiere.

Consultado sobre su extensa trayectoria en la televisión y las escenas de besos que marcaron muchos de sus personajes, explicó en +CARAS que nunca tuvo inconvenientes con ninguna compañera de elenco. “Siempre fluyó”, señaló, aunque reconoció que las escenas íntimas en ficción son más incómodas de lo que parecen. Hay posiciones, marcas de cámara y una estética que cumplir, muy lejos de la espontaneidad de un beso real.

Gustavo Bermúdez

Lejos de la exposición constante, Gustavo Bermúdez atraviesa este presente con perfil bajo y gratitud. Habla de su relación como un encuentro que llegó en el momento justo, después de años de introspección y de priorizar la familia. Sin grandes declaraciones, su relato transmite la calma de quien no estaba buscando, pero supo reconocer cuando algo valioso apareció en su camino.