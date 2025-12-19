Así es como comenzó el romance de Gustavo Bermúdez y Verónica Varano

Gustavo Bermúdez y Verónica Varano protagonizan una historia que despertó el interés del público por su naturalidad. Su vínculo comenzó de manera sencilla y se transformó en un romance que ocupa un lugar destacado en el mundo del espectáculo. Con el paso del tiempo, la relación fue creciendo de manera discreta, sumando momentos compartidos que fortalecieron el vínculo.

La increíble historia de amor entre Gustavo Bermúdez y Verónica Varano

Verónica Varano y Gustavo Bermúdez

En una entrevista en La Mañana con Moria (El Trece), el productor compartió detalles sobre cómo nació la relación con la psicóloga. Allí, con un tono relajado, le contó a Moria Casán que todo inició con un encuentro inesperado. “Yo la encaré. Nos conocíamos, habíamos hablado poco y una vez me la encontré a ella en un consultorio médico, charlamos y ahí me quedó picando un poco”, inició.

En este contexto, el actor relató que todo comenzó con un llamado telefónico. “Yo la llamé”, dijo, dejando en claro que fue él quien dio el primer paso. Ese gesto inicial marcó el comienzo de una historia que, con el tiempo, se consolidó. A su vez, explicó que la decisión de comunicarse con ella surgió de manera espontánea, sin planificación previa.

“Nos habíamos cruzado hace años, pero ella estaba casada y yo igual. Pero luego nos volvimos a encontrar y ahí sí comenzó”, explicó el productor sobre su relación con Verónica Varano En la entrevista, destacó que lo que siguió después fue un proceso que incluyó encuentros, charlas y momentos compartidos.

El increíble presente de la relación entre Gustavo Bermúdez y Verónica Vararon

Al referirse al presente de su relación, Gustavo Bermúdez no pudo ocultar su amor y admiración a su pareja. “Hay mucha armonía y es fácil estar con Verónica porque es un ser extraordinario”, aseguró. Durante su entrevista con Moria Casán, el artista no dudó en bromear y hacer una comparativa de su relación con su oficio: “Estamos en la quinta temporada”.

En otro tramo de la entrevista, el reconocido productor se refirió al presente laboral de Verónica Varano. Sus palabras dejaron entrever el cariño y la admiración que siente por su pareja, emocionando a todos sus seguidores. Por otro lado, se animó a bromear sobre él mismo: “Además, ella es psicóloga, así que tiene un trabajito conmigo extra”.

Gustavo Bermúdez

Gustavo Bermúdez y Verónica Varano mostraron cómo comenzó la historia de amor que ahora los une en un increíble romance. La relación se fue construyendo con pasos simples, consolidándose con el tiempo en el ámbito del espectáculo. Su vínculo refleja un inicio marcado por la sencillez y la discreción.

