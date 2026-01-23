María Susini: “Facu me rompió la cabeza, el corazón y el alma”

María Susini compartió un relato íntimo sobre su historia con Facundo Arana, donde el vínculo se construyó con intensidad y se consolidó en el tiempo. La pareja encontró en la vida familiar y en la naturaleza un espacio para crecer juntos, reflejando un amor que se sostuvo más allá de las etapas que pudiesen atravesar.

María Susini reveló detales sobre su relación con Facundo Arana

María Susini reveló hace algunos años aspectos sobre su relación con Facundo Arana, marcada por un inicio fuerte y una evolución que dio lugar a una familia consolidada. Sus palabras mostraron cómo lograron transformar la conexión inicial en un proyecto compartido que se fue construyendo diariamente y con un estilo de vida que prioriza lo esencial.

María Susini

En una entrevista en 2022, la modelo habló sobre su relación con el actor y compartió confesiones que revelan la intensidad de un vínculo. El encuentro entre ambos se dio en un momento particular de sus vidas. Según recuerda, desde el primer instante la conexión fue profunda y difícil de explicar. “Facu me rompió la cabeza, el corazón y el alma”, expresó.

A lo largo de su relación, la pareja atravesó distintas etapas de crecimiento y desafíos, pero siempre con la certeza de que estaban construyendo algo sólido. “Cuando lo conocí, sentí que todo se acomodaba. Fue como encontrar un lugar donde podía ser yo misma. Eso es lo que más valoro”, señaló. Ese inicio, marcado por la intensidad, se transformó en una base que les permitió avanzar juntos.

Facundo Arana y María Susini

Con el paso del tiempo, la relación se consolidó y dio lugar a una familia. María Susini y Facundo Arana comparten tres hijos y una vida en la que la naturaleza y la tranquilidad ocupan un lugar central. “Con él aprendí que el amor se construye todos los días, en lo simple y en lo cotidiano”, afirmó.

El estilo de vida que eligieron María Susini y Facundo Arana, con la compañía como valor esencial

Desde el inicio de su relación, María Susini y Facundo Arana eligieron un estilo de vida alejado del ruido urbano, con espacios pensados para el encuentro y la calma. Esa elección refuerza su idea de un vínculo que se sostiene desde lo esencial, desde la familia y que se adapta a las distintas etapas de la vida. “Me enseñó a mirar la vida de otra manera, a valorar lo que realmente importa”, aseguró.

Facundo Arana, María Susini y sus hijos

En distintas oportunidades, la conductora destacó la importancia de la compañía de Facundo Arana en su vida. “Es alguien que me acompaña en todo, que me da fuerza y que me hace sentir que no estoy sola”, dijo. La relación se basó siempre en la confianza mutua y en la capacidad de ambos de compartir sus proyectos y sueños.

En este contexto, María Susini también resaltó, en anteriores entrevistas, el rol del acrtista a como padre. “Es un papá presente, que disfruta de cada momento con los chicos. Eso para mí es fundamental”, comentó. “Con él siento que escalamos nuestro propio Everest”, expresó, haciendo referencia a la idea de superar juntos los desafíos y alcanzar nuevas metas.

María Susini

María Susini reflejó en su historia con Facundo Arana un vínculo que se consolidó con el tiempo y que sostuvo en la familia y en la vida compartida. La pareja eligió un camino donde la cotidianeidad, la confianza y la serenidad se convirtieron en pilares fundamentales. Aunque el cariño y el amor continúan, ambos decidieron ponerle fin a su relación tras 19 años juntos.

VDV