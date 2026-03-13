María Vázquez otra vez acaparó las miradas. Y es que, mientras acompaña a su clan de polistas en los torneos de Palm Beach- su esposo Adolfo Cambiaso, y sus hijos ‘Poroto’, Mía y ahora también Myla- la exmodelo y empresaria deja registro de su estilo.

María Vázquez, la reina del look old money en Palm Beach

Mujer mundana que conoce como pocas los secretos de ciudades como Nueva York, Londres o Palm Beach, Vázquez ahora comparte desde su estadía en los Estados Unidos looks en los que deja ver su estilo y la discreción.

En algunas de estas ocasiones apela a predas de su marca de ropa de lino (Lanhtropy) y a accesorios de su marca de joyas Rokkus, mientras que para los vestidos suele inclinarse por los diseños de El Camarin.

La exmodelo y empresaria siempre enamora con sus outfits acertados.

Cómo es el estilo "old money" que eligió Máría Vázquez.

Con modelos que se caracteriza por su elegancia y sofisticación atemporal, este estilo propone prendas clásicas como blazers bien entallados, pantalones de vestir, camisas de botones y vestidos estructurados y colores neutros. También prendas de alta calidad y bien confeccionadas, enfocándose en la artesanía, y accesorios Sutiles: