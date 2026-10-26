Mariana Fabbiani se consolidó como un auténtico referente de estilo en la televisión argentina, destacándose por su capacidad innata para fusionar la elegancia clásica con las corrientes más vanguardistas . A lo largo de su sólida trayectoria, la conductora demostró que su relación con la moda va más allá de lucir prendas sofisticadas; se trata de una auténtica expresión de su personalidad magnética y audaz. En las últimas horas, volvió a acaparar la atención al sorprender con una apuesta espectacular que marca de manera definitiva el regreso de una de las tendencias más esperadas y deseadas por los amantes del romantic chic.

El look primaveral de Mariana Fabbiani con el que marca el regreso de la tendencia crochet

Mariana Fabbiani aprovechó el día soleado y marcó tendencia primaveral

El clima inestable y los días grises de Buenos Aires quedaron en el olvido cuando Mariana Fabbiani decidió romper con la monotonía urbana a través de un estilismo impecable. La conductora impuso el look definitivo para abrirle las puertas a la primavera, en medio de jornadas que venían siendo mayormente nubladas, devolviendo la frescura y la luz a las calles de la capital . Con una enorme sonrisa y desbordando el carisma que la caracteriza, celebró el cambio meteorológico en sus redes sociales, donde citó en su posteo de Instagram de manera entusiasta: "¡Al fin salió el sol y la ciudad entera cambia de ritmo!". De esta manera, mostró su propuesta estética, pensada para disfrutar de un paseo al aire libre con absoluta comodidad, pero sin perder un ápice de sofisticación.

El gran protagonista de su outfit fue un delicado top crochet mangas largas en tono crudo, una pieza artesanal que recupera la esencia del guardarropa clásico y lo adapta a la perfección al estilo romantic chic. Este suéter tejido presenta refinados detalles calados en el cuello y los puños, aportando una textura visual sumamente atractiva que evoca una nostalgia bohemia muy elegante.

Para equilibrar el aire romántico de la prenda tejida, Mariana optó por un inteligente juego de contrastes urbanos. Lo combinó con una campera de jean de calce entallado y un pantalón cargo en color verde oliva de tiro alto, el cual estiliza su figura. Completó esta apuesta primaveral con unas zapatillas acordonadas en tonos tierra y una cartera de cuero marrón, logrando un balance perfecto entre la delicadeza artesanal y la funcionalidad cotidiana.

El look primaveral de Mariana Fabbiani con el que marca el regreso de la tendencia crochet

La tendencia del crochet: Mariana Fabbiani apuesta por su regreso en la nueva temporada

La tendencia crochet se define por su entramado de hilos calados realizados a mano, una técnica textil que supo consolidarse como el tejido más democrático y versátil del guardarropa estival. Aunque sus raíces se remontan a técnicas ancestrales, durante los años 60 y 70, el movimiento hippie adoptó este arte como un emblema de rebeldía y rechazo a la producción industrial masiva. En el verano pasado, esta corriente experimentó un auge absoluto, imponiéndose en balnearios y destinos turísticos a través de minivestidos coloridos, faldas midi y conjuntos de dos piezas que capturaban una vibra puramente playera y relajada.

Para esta nueva temporada, Mariana Fabbiani redefine las reglas del juego e impone el crochet desde una perspectiva completamente renovada: el entorno urbano. Lejos de limitar la prenda al registro informal de la playa, la conductora demuestra su versatilidad al combinar un delicado top de trama abierta con prendas estructuradas de ciudad como el denim y pantalones cargo. De esta manera, el tejido artesanal adquiere un carácter sofisticado y citadino, ideal para la transición primaveral.

La tendencia del crochet: Mariana Fabbiani apuesta por su regreso en la nueva temporada

Con esta propuesta, la conductora demuestra que la versatilidad urbana y la delicadeza artesanal conviven en perfecta armonía. Su estilismo celebra el sol y reinventa un clásico romántico para las calles. Así, consolidada como un faro de estilo, Mariana Fabbiani corona su regreso triunfal inspirando la moda de la nueva temporada.