Mariano Chihade, el marido de Mariana Fabbiani, se sinceró sobre su matrimonio: “Todavía me cuesta salir con ella”

Mariano Chihade, el marido de Mariana Fabbiani, se sinceró sobre su matrimonio y reveló cómo vive la exposición que implica acompañar a una figura reconocida. Con un estilo reservado, compartió aspectos de su vida cotidiana y la manera en que transita la diferencia de perfiles dentro de la pareja.

Mariano Chihade reveló detalles de su matrimonio con Mariana Fabbiani

Mariano Chihade y Mariana Fabbiani

Durante una entrevista con Ángel de Brito en el programa Ángel responde (Bondi Liv), el productor habló sobre cómo vive su relación con la conductora. En su relato, dejó en claro que mantener un perfil bajo sigue siendo parte de su identidad, aunque la exposición pública forme parte de su día a día. “No es lo que más me gusta”, comentó.

“Me cuesta un poco salir con Mariana todavía hoy. A mí me gusta mucho el anonimato. Yo cuando voy con mis hijos a un shopping voy muy tranquilo. Con Mariana sé que el comentario, el coso, ¿viste? Bueno, lo que les pasa a ustedes”, continuó Mariano Chihade. A su vez, el productor dejó en claro que prefiere mantener su lejanía de los medios.

En este contexto, destacó la manera en la que Mariana Fabbiani se relaciona con las personas que la reconocen en alguna salida. “Mariana igual es, vos la conocés, es lo más terrenal del mundo. Se para con todos, lo vive de una manera, gracias a Dios, muy natural. No es que yo siento que Mariana es famosa, no lo siento para nada. No se mueve como famosa”, expresó.

La incómoda anécdota que vivió Mariano Chihade, el marido de Mariana Fabbiani

En otro momento de la entrevista, el productor de contenidos recordó una incómoda anécdota que vivió en los últimos meses. “Me pasó hace poco, que fue todo un tema, que me reconocieron. Hace muy poco fui a comer con mi socio; salgo, esperando el auto, y una señora con su marido le empieza a gritar a otra señora: ‘Estela. Estela’. Y yo decía: ‘No, no está hablando por mí no puede ser’”, relató.

Según explicó Mariano Chihade, la señora se le acercó junto con una amiga y rápidamente lo reconocieron. “Vino la señora: ‘¿Sabés quién es él? Es Mariano, el marido de Mariana’. Yo ahí me senté y les mandé un audio a mis hijos y a Mariana. Fue la situación más incómoda que viví”, contó.

Mariano Chihade, Mariana Fabbiani y sus hijos

