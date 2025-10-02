Nico Vázquez defendió a Gimena Accardi frente a Mario Pergolini: "Es la vida misma"

Nico Vázquez compartió un momento inesperado junto a Mario Pergolini que incluyó una referencia directa a Gimena Accardi. En medio de una dinámica distendida, el actor reaccionó con naturalidad ante una frase del conductor, defendiendo a su expareja y dejando entrever una postura clara sobre las relaciones.

Nico Vázquez defendió a Gimena Accardi en el programa de Mario Pergolini

Nico Vázquez protagonizó una escena singular junto a Mario Pergolini que incluyó una mención a Gimena Accardi. En medio de una propuesta relajada, el actor respondió con soltura a un comentario del conductor, defendiendo a su expareja y dejando en evidencia una mirada definida sobre los vínculos amorosos.

Nico Vázquez

En su reciente participación en Otro Día Perdido (El Trece), el actor compartió divertidos momentos hablando del éxito de su obra Rocky. Además, reveló detalles inéditos de la función a la que asistió Lionel Messi con su familia. “No le dije a nadie que venía, solo le dije a todos los de producción y elenco que inviten a sus seres queridos que iba a ser una función especial”, contó.

Durante la emisión de ODP, Nico Vázquez, Mario Pergolini, Rada y Laila Roth participaron de un juego con protectores bucales, en alusión a su papel en la obra teatral. Luego de ponerse el protector, el conductor lanzó una frase sobre la separación del ex Casi Ángeles: “Yo quiero decirte que siempre estuve de tu lado”.

Nico Vázquez

Ante la sorpresa, el actor no demoró en responder defendiendo a Gimena Accardi y dejando en claro su postura sobre las relaciones: “No hay lados. No hay lados. Es la vida misma. Fin”. El intercambio, lejos de generar tensión, se transformó en un momento de complicidad entre los presentes. El artista optó por desdramatizar la situación y continuó con el juego propuesto. Incluso se animó a imitar el andar de un chimpancé, provocando risas en el estudio y sumando un toque de humor al episodio.

En los últimos meses, la ruptura de Nico Vázquez y Gimena Accardi, tras casi dos décadas de relación, sorprendió a todos. Aunque ambos evitaron declaraciones públicas sobre los motivos que llevaron a esta decisión, se sabe que mantienen un vínculo cordial y que continúan compartiendo espacios.

En la misma línea, días antes de su participación en Otro Día Perdido, el productor coincidió en un evento familiar con su expareja. A pesar de que no hubo fotos juntos, ni se refirieron públicamente al tema, ambos publicaron en sus redes sociales imágenes que dejan entrever que estaban en el mismo lugar.

Gimena Accardi y Nico Vázquez

Nico Vázquez compartió una escena que dejó en claro su postura al defender a Gimena Accardi frente a Mario Pergolini. El gesto, espontáneo y sin vueltas, reflejó una forma de entender los vínculos que prioriza lo cotidiano y evita extremos. La frase mostró una mirada personal que se apoya en el respeto y bienestar frente a todo.

VDV