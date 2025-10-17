Mario Pergolini reveló el motivo por el que Lionel Messi nunca se sentaría en su programa: “Dije un montón de cosas que no puedo borrar"

Mario Pergolini dio a conocer una anécdota guardada con Lionel Messi y se sinceró sobre la posibilidad de invitarlo a su nuevo programa Otro día perdido (eltrece), donde realiza entrevistas con reconocidas figuras del ambiente artístico y deportivo. Con total sinceridad, negó que el futbolista quiera ser entrevistado por él ya que en el pasado recibió muchas críticas de su parte.

Mario Pergolini se muestra cómodo y feliz en su nuevo ciclo. Para la sección de entrevistas, la audiencia sueña con futuros invitados y uno de ellos es Lionel Messi. De hecho, en la emisión del jueves 16 de octubre, pasaron un tape que reunía los momentos más destacados de la carrera del jugador debido a que se cumplieron 21 años desde su debut en las canchas.

Sin embargo, el conductor se sinceró y contó por qué Lionel Messi no aceptaría ir a su programa. “Dije un montón de cosas. No puedo borrar lo que hice”, expresó haciendo alusión a las fuertes críticas que realizó sobre su desempeño futbolístico previo al Mundial de Qatar 2022. Aún así, Mario Pergolini reconoció que el día que se lo cruzó, él lo trató con total normalidad y hasta fue muy amable con su hijo.

Para profundizar sobre la anécdota con el Diez, el periodista contó que al ser convocado para presentar un partido en la cancha de River donde jugaba la Selección aprovechó y pidió un solo requisito. “La única condición que puse para hacerlo era que pueda ir con mi hijo Matías, que le encanta el fútbol, y que pueda estar en el vestuario con los jugadores”, manifestó.

El acuerdo se cumplió y el joven pudo tener la oportunidad de conocer a sus grandes ídolos de la Scaloneta. Aunque eso no fue todo compartió un momento más que especial con Leo. “Cuando Messi lo ve, se pone a jugar a la pelota con él. Se la pasa y mi hijo se la devuelve, después Messi me la pasa a mí”, recordó en su programa Otro día perdido (eltrece).

Siguiendo con su relato, Mario Pergolini agregó que debido a su falta de experiencia en el fútbol terminó rompiendo un vidrio. “Yo la toco y rompo la única ventana que hay en todo el lugar. Te lo juro”, expresó entre risas y un poco avergonzado de protagonizar este insólito momento. Esta mala suerte no fue lo único que recuerda de aquel día sino que a esto se le sumó la devolución del propio Lionel Messi. "Me miró y me dijo, solo a mí me lo dijo. No creo que se lo haya dicho a nadie más en el mundo... Vino y me dijo ‘sos horrible’”, reveló sobre la sinceridad absoluta del delantero.

De esta manera, Mario Pergolini contó en qué contexto lo conoció y reveló el motivo por el que Lionel Messi nunca se sentaría en su programa. “Dije un montón de cosas que no puedo borrar", afirmó el locutor haciendo una dura autocrítica sobre sus comentarios negativos sobre él previo al Mundial de Qatar 2022.