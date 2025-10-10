María Pergolini regresó este año a la televisión con su nuevo programa Otro día perdido. Invitado a Luzu, el conductor profundizó sobre el éxito del streaming, los cambios en la industria televisiva y su futuro en los medios. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron un gran revuelo en las redes sociales.

Mario Pergolini sentenció su futuro en los medios: “Hay una edad en la que ya no hay que estar”

Mario Pergolini fue entrevistado por Martín Garabal y Nico Occhiato, anfitriones del ciclo Edición Especial (Luzu). El presentador de radio y televisión, quien volvió a la pantalla chica este 2025, manifestó con total sinceridad: “Yo creo que el streaming se volvió muy joven, hasta 40, por ahí, y no nació un streaming en el que yo le pueda hablar a gente un poco más”.

Luego, el creador de Vorterix y de los primeros ciclos de streaming profundizó sobre el tema: “Yo ya estoy grande para el streaming, a mí me parece que hay una edad en que ya no hay que estar”. Acto seguido, reconoció que no era algo que lo tenía pensado sino que lo sintió en el momento y se animó a contarlo públicamente. “En vivo creo que sí, no voy a estar más”, expresó el conductor.

Sin embargo, para muchas personas les resulta imposible imaginar a Mario Pergolini fuera del streaming. Aún así, él afirmó que este formato ya no lo atrae como antes y que prefiere enfocarse en otros proyectos. "A mí a esta altura me gustaría hacer otra cosa”, reflexionó el periodista de 61 años.

En este sentido, dejó en claro que tiene ganas de reinventarse y de vivir nuevas experiencias en su profesión: “A mí se me acabó eso de ‘hola, qué tal, vengo a charlar un rato’. Quiero hacer otras cosas, y sí, voy a hacer programas especiales el año que viene, pero no voy a hacer vivos”.

Por otro lado, Mario Pergolini se animó a un divertido ida y vuelta con Martín Garabal y Nico Occhiato cuando les preguntó si Luzu tenía un programa de música, manifestando así sus ganas de explorar un formato de este estilo. "Sí, el canal tiene Algo de música, conducido por Karina la Princesita", contestó la pareja de Flor Jazmín. A lo que el entrevistado contestó con humor: "Pero no podemos rajar a Karina".

Fue entonces que comenzó a preguntar sobre los horarios para el año siguiente y como la agenda de 2026 todavía es algo que aún no está cerrada, Mario Pergolini se adelantó y dijo: "Las tardes las tengo complicadas, si sigo haciendo la tele, a la tarde no puedo”. Esta aclaración generó una cierta complicidad con Nicolás Occhiato, creador del canal.

De esta manera, Mario Pergolini sentenció su futuro en los medios, más precisamente en el mundo del streaming. “Hay una edad en la que ya no hay que estar”, afirmó y reveló que tiene otros proyectos en mente que lo tienen muy entusiasmado.