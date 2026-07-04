Mario Pergolini, presentador de televisión: “Preparate para ser el mejor en lo que te gusta hacer. Tu competencia es el planeta"

Mario Pergolini es una de las voces más reconocidas de la radio y la televisión argentina, distinguido por una voz única e inconfundible que se convirtió en parte de su sello personal. A lo largo de su trayectoria, llevó su estilo comunicacional a lo más alto, consolidando una identidad propia no solo en la manera de informar, sino también en el vínculo con el público. En este contexto, en el marco del Día del Locutor, el periodista reflexionó sobre las nuevas formas de comunicación y los desafíos a los que se enfrentan las nuevas generaciones.

Mario Pergolini y su visión crítica sobre a las nuevas formas de ejercer el oficio

Mario Pergolini hizo de la comunicación un estilo de vida. A lo largo de los años logró consolidar una impronta propia en cada proyecto que encabezó, marcando tendencia con su manera de entender los medios. Incluso llevó esa visión más allá al crear su propio espacio radial. En 2012 lanzó Vorterix, una radio multiplataforma que nació como emisora FM con un concepto innovador de multiplataformas: integrar radio, streaming y contenido digital de forma simultánea.

Mario Pergolini | Redes Sociales

Es así que, en el marco del Día del Locutor -celebrado el pasado viernes 3 de julio- mantuvo un mano a mano con la locutora Belén Badía realizada en 2024, donde brindó su visión respecto a los desafíos a los que se enfrentan las generaciones en un mercado cada vez más competitivo. “¿Le recomendarías a alguien que estudie locución y busque la matrícula?”, fue la pregunta disparadora que sumergió al productor en un análisis en el que intentó ir más allá del plano meramente académico.

“No necesariamente le recomendaría a cualquiera que vaya a buscar un título habilitante. Lo importante es prepararse para ser el mejor en lo que te gusta hacer”, comenzó diciendo abriendo poniendo en duda la idea de que la obtención de una matrícula sea el único camino para el desarrollo profesional en el área. Acto seguido, planteó que el eje central debería estar puesto en la preparación y el rendimiento individual: “Hoy en día, lo que te gusta hacer ya no se comparte solo con la gente de tu barrio o de tu propia ciudad: tu competencia es el planeta, es muy grande”.

En esta línea, también hizo hincapié en los cambios estructurales del sistema de los medios y en el alcance masivo y planetario que propone la digitalización. En otras palabras, habló de la globalización del acceso a contenidos y a la producción de los contenidos que impactan de lleno en el ejercicio del oficio.

Mario Pergolini | Redes Sociales

Mario Pergolini brindó una mirada crítica y analítica acerca de los medios

A diferencia de lo que ocurría en el siglo pasado, el avance de la tecnología y las nuevas formas de comunicación marcó que también el plano profesional se aggiorne a las demandas del sistema. Es por ello que Mario Pergolini sostuvo que el interés individual ya no circula en espacios acotados, sino en un entorno ampliado donde miles de personas pueden coincidir en los mismos objetivos profesionales. “Lo que te gusta a vos le puede gustar a 12 mil. Bueno, sé mejor que esos 12 mil”, señaló.

En otro momento de la entrevista, Pergolini subrayó el valor de la formación como herramienta de desarrollo, más allá de su carácter meramente formal. Según planteó, estudiar -en este caso locución- no solo implica adquirir técnica, sino también ampliar la mirada y mejorar la capacidad de adaptación. “Formarte te hace tener visión, te hace tener vuelo sobre ideas y cambiar”, afirmó. Finalmente, cuestionó la idea de imponer reglas rígidas sobre el acceso a la profesión en un contexto en transformación. “Esa batalla está perdida”, concluyó, al referirse a los intentos de limitar el ejercicio de la comunicación a marcos tradicionales.

En un mundo en el que las miradas están puestas en los nuevos desafíos que se enfrentan los comunicadores a la hora de ejercer el oficio, Mario Pergolini brindó su mirada crítica sobre el escenario actual. Para el periodista, esto exige repensar las formas de formación y acceso a campo profesional, en un contexto donde la competencia se amplía y las trayectorias profesionales ya no dependen exclusivamente de los títulos habilitantes, sino también de la capacidad de destacarse, adaptarse y sostener una preparación constante.