Murió el Indio Solari: de Skay Beilinson y Mario Pergolini a Griselda Siciliani y Ricardo Montaner, todos los mensajes de despedida

Este viernes 5 de junio, el rock argentino sufrió un momento de dolor. El Indio Solari falleció a sus 77 años, había sido diagnosticado con Parkinson en 2016 pero, por el momente, se desconocen las causas de desceso. El icónico cantante se encontraba en su casa de Parque Leloir al momento de su muerte y la información se difundió por las primeras horas de la mañana, desde entoences muchos periodistas y fanáticos no tardaron en dejar sus mensajes en redes sociales.

Indio Solari

El mensaje de las celebridades al Indio Solari

La muerte del Indio Solari sorprendió a todos sus fanáticos, colegas y celebridades que crecieron con su música y sus letras. Entre los primeros en pronunciarse, se destacó Skay Beilinson, amigo cercano y guitarrista de la banda que formaron juntos, los Redonditos de Ricota. En redes sociales, compartió una postal con él y escribió: "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste. PR". De esta manera, anunció la cancelación del show de Los fundamentalistas, hasta nuevo aviso.

Las palabras de Skay Beilinson al Indio Solari

Uno de los primeros en enterarse en vivo fue Mario Pergolini. El conductor se encontraba realizando su programa de Vorterix, cuando se detuvo y expresó su sorpresa y dolor. "Me impacta la noticia porque es inesperada. Te juro que empezamos el programa con Los Redondos y hasta mostré una foto con él", lanzó. En la misma línea, otros periodistas como Andy Kusnetzoff y Ari Lijalad también decidieron cambiar el rumbo de su programa para dejar unas palabras, siguiendo con la línea sorpresiva de haberse enterado en pleno vivo.

Referentes de la música destacaron su importancia dentro de la industria y cómo elevó el rock nacional en todos sus años activos. Lula Bertoldi habló acerca de la muerte del Indio Solari en el streaming de OLGA, y lanzó: "Indio por siempre, escuchás Los Redondos y es Argentina. Un referente artístico y político. Un visionario". Ricardo Montaner también decidió referirse a este momento en su cuenta de X y sumó: "Una gran pena para la música, partió El Indio Solari, referente del rock argentino. Paz...".

En la industria del cine, Griselda Siciliani no quiso dejar pasar el momento, y posteó una postal del Indio, con la canción de "Ya nadie va a escuchar tu remera" de los Redonditos. "En este día y cada día", expresó.

El mensaje de Griselda Siciliani al Indio Solari

Nota en desarrollo.

A.E