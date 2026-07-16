Gastón Soffritti reveló todos sus fracasos como empresario, lejos de la televisión: "Me equivoqué mil veces"

Gastón Soffritti construyó su carrera como actor desde muy pequeño, al formar parte de exitosos elencos infantojuveniles que marcaron a toda una generación. Sin embargo, con el paso de los años, mostró su perfil más versátil y se animó a explorar distintos rubros más allá de la actuación. Ese recorrido, según él mismo reconoció, estuvo lleno de desafíos y no siempre resultó como esperaba. Así lo contó durante su paso por Otro día perdido (eltrece), el programa conducido por Mario Pergolini.

Gastón Soffrtitti: de la actuación a su perfil como empresario

El debut actoral de Gastón Soffritti ocurrió en 2001, cuando tenía apenas 9 años, con una participación en la telenovela Yago, pasión morena. Desde entonces construyó una sólida carrera en la televisión y logró integrar exitosos elencos en ficciones como Rincón de luz, Floricienta, Chiquititas sin fin, Patito Feo, Sueña conmigo, Graduados, Los vecinos en guerra y Simona, entre muchas otras. Gracias a esa trayectoria, hoy acumula más de 25 años de carrera artística.

Gastón Soffritti | Instagram

No obstante, en paralelo, apostó por su faceta emprendedora, un camino que estuvo marcado por diversos desafíos y adversidades. “Quería buscarle la vuelta porque no sólo quería ser actor y nada más. Me equivoqué mil veces y tengo cierto camino recorrido que hace que me administre mejor”, comenzó reconociendo el artista dando inicio a su extenso currículum empresarial.

A sus 22 años, viajó a Nueva York con dos amigos y socios con la idea de comprar los derechos de obras de Broadway para llevarlas a Buenos Aires. “Fuimos así, de caraduras”, reconoció. La ambición era tal que quería adquirir una obra que estaba protagonizando Laura Eason, autora conocida por su trabajo en House of Cards.

Al principio, no tuvieron suerte con la productora. Pero lejos de rendirse, decidieron escribirle directamente a la actriz. “Nos dijeron que no, que no nos las iban a vender. Y después le mandamos uno a ella y ahí arrancó otro show. Fuimos a Estados Unidos, la conocimos, dijo: ‘Bueno, dale, se las vendo’”. De regreso en Buenos Aires con los derechos de la obra en su poder, Soffritti se contactó con Guillermina Valdés para poner en marcha el proyecto y llevar la obra a escena.

Esta experiencia significó en él un aprendizaje crucial como productor y empresario teatral. “Uno va viendo dónde le va mejor. También esto no deja de ser un negocio: si no dan los números, es difícil que alguien te banque”.

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El gran salto de Gastón Soffritti al universo gastronómico

Lejos de limitarse al ámbito artístico como actor y productor, Gastón Soffritti decidió ir por más y abrió un local gastronómico en el barrio porteño de Liniers, dedicado exclusivamente a la elaboración de papas fritas caseras con una amplia variedad de salsas. Sin embargo, una vez más, las adversidades se interpusieron en su camino. Con la llegada de la pandemia y la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio, se vio obligado a bajar la persiana de su negocio.

Una vez superada la crisis sanitaria, volvió a apostar por este rubro y abrió un nuevo local en Ramos Mejía. En esta oportunidad, amplió la propuesta: además de sus tradicionales papas fritas, incorporó hamburguesas y cerveza para ofrecer una experiencia más completa, aunque también experimentó altibajos.

En abril de 2023, Gastón Soffritti volvió a apostar por un nuevo proyecto y, junto a Cande Molfese y el productor Fernando Blanco, lanzó su propio canal de streaming, Loft. La propuesta se transmitía en simultáneo por YouTube y Twitch con el objetivo de llegar a una audiencia más amplia. Aunque no contaba con un formato definido, la programación incluía conversaciones sobre diversas temáticas, música en vivo y juegos. Sin embargo, el proyecto no logró el impacto esperado y, apenas dos meses después de su lanzamiento, el canal cerró sus puertas. “Uno va viendo dónde le va mejor. Me equivoqué mil veces”, admitió.

Gastón Soffritti | Instagram

Pese a haber atravesado varias turbulencias en su faceta como empresario, Gastón Soffritti no bajó los brazos y continuó capacitándose para profesionalizar cada uno de sus proyectos. "También hago consultorías y absorbo todo lo que puedo del mundo empresarial para que esto sea lo más serio posible", explicó.

Cabe destacar que, en una entrevista con Infobae, el actor y empresario contó que desde muy joven tuvo que aprender a administrar sus ingresos como consecuencia de la crisis económica de 2001. "Me tocó ayudar bastante en algún momento", recordó. Aquella experiencia, según explicó, le dejó una enseñanza que terminó siendo clave en su vida. "Lo aprendí quizá un poco más tarde de lo que me hubiese gustado", admitió.

En la actualidad, Gastón Soffritti está al frente de una productora y desarrolla una sólida carrera como creador de contenido. En las redes sociales encontró el espacio ideal para combinar dos de sus grandes pasiones: la comunicación y la gastronomía. Después de varios intentos, proyectos y aprendizajes, el actor logró consolidar una faceta empresarial que complementa su trayectoria artística y refleja su apuesta constante por reinventarse.