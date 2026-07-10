El pacto que hizo Mario Pergolini con su esposa, Dolores, para proteger a su familia de los medios

Mario Pergolini marcó una personalidad extravagante dentro de la conducción, con su fascinación por la cultura pop, la música y su actitud irreverente. Esto lo llevó a crear una comunidad que lo acompaña en sus trabajos de televisión, radio y streaming, y que supera el millón de usuarios en Instagram. Sin embargo, lejos de los flashes de la prensa y de su trabajo frente a cámaras, el conductor creó una vida junto a su esposa, Dolores Galán, que la resguarda en la intimidad y que los ayudó a criar a sus tres hijos bajo el resguardo de la vida mediática. Lejos de que lo que muchos pensarían que fue un acuerdo tácito, el propio Pergolini admitió que hubo una charla sobre cómo enfrentar a la fama.

Mario Pergolini, Dolores Galán

La historia de amor de Mario Pergolini y su esposa Dolores Galán

La historia de amor de Mario Pergolini y su esposa Dolores Galán comienza cuando ambos eran unos jóvenes en busca de un gran futuro. Mientras que ella era solo una estudiante de psicología, él comenzaba a asomarse en el ámbito de la radio argentina, como una de las figuras más irreverentes y disruptivas de la época. "Nos casamos muy jóvenes. Imaginate, ella vio 'La TV Ataca', 'Hacelo por mí'... ”, reveló Pergolini en una entrevista.

Sin embargo, mientras cada uno hacía una carrera en el anonimato, a finales de los años 80, el conductor de, en aquel entonces, 26 años, decidió ir a una reunión de amigos, donde quedó impactado con una joven de 18 años que robaría su corazón. Ella también sintió una conexión especial en cuanto lo conoció y, a pesar de los prejuicios iniciales que rodeaban al joven y rebelde conductor, decidió intentarlo.

El noviazgo avanzó con rapidez y sellaron su amor en un casamiento íntimo, en 1990. Con el correr de los años, la pareja formó una familia de cinco, con sus tres hijos, Tomás, Matías y Valentina. Mientras ellos mantenían un perfil alto en redes sociales y la televisión argentina, Galán se distinguió de su familia por haber optado el hermetismo, y enfocarse en su carrera. En varias entrevistas, Pergolini apuntó que el éxito de su matrimonio a largo plazo se debe en gran parte a que ella nunca necesitó ni buscó vivir de la fama, convirtiéndose en el cable a tierra de todos. Sin embargo, esta decisión de ella les permitió crear un pacto que protegió a sus hijos durante su infancia y adolescencia.

Mario Pergolini, Dolores Galán

El pacto que Mario Pergolini hizo con su esposa por sus hijos

Mario Pergolini es uno de los conductores que más hizo de su nombre una marca personal, y que su fama lo hizo atravesar polémicas como momentos de gloria. Sin embargo, la duda recae en cómo su familia lo acompañó en esto. La respuesta es solo un nombre: Dolores Galán. La psicóloga y esposa de Pergolini dejó en claro desde un primer momento que él debía entender la diferencia entre la vida pública y profesional de la privada y familiar, y fue eso mismo lo que creó el pacto entre los dos.

"La vida no es exactamente lo que es la vida pública. Hay que cuidarse un poco de todo eso porque este es un negocio de vanidad. Yo me caso con mi mujer cuando los dos éramos muy chicos. Ella venía de otro palo, de otro tipo de familia. Nunca quiso ser la que salía al costado en una revista; estudió, se preparó, terminó su carrera y es alguien en su profesión", se sinceró en La Nación. De esta manera, reveló: "Hubo momentos de mucha fama. Intentar estar en la calle y tener una vida lógica, que los chicos vayan a colegios lógicos con gente lógica... todos frenamos cuando había que frenar las cosas para llevarlas adelante y entender que la vida no es la vida pública".

En cuanto empezaron a formar una familia, dejaron en claro que buscarían que la paz reinara en su casa, y que solo en el trabajo se mantuviera la mirada de los medios de comunicación y las polémicas. Es así como esto le sirvió también al propio conductor para tener un guía en medio de la vorágine y para no sentirse solo frente a tanta fama. Es por eso que concluyó: "Creo que ser quien sos e intentar tener una vida de otra forma le ha traído problemas a nuestro matrimonio. Pero el gran mérito que tenemos los dos juntos fue haber tenido estos chicos, que todos tienen su personalidad y son distintos, y haberlos preservado. Ahora, si quieren ser conocidos, es porque ellos quieren o han elegido cosas que los exponen, pero creo que fue muy sano haberlos resguardado de la vida pública".

Tomás, Matías y Valentina, los hijos de Mario Pergolini y Dolores Galán

Mario Pergolini y Dolores Galán hicieron una familia de cinco, con sus tres hijos. Tomás, el primogénito, fue quien se acercó mucho a los pasos de su padre a través del streaming y la conducción. Sin embargo, lejos de lo que muchos esperaban, también expuso un talento oculto culinario que lo llevó a estudiar la carrera profesional gastronómica. Matías, el segundo hijo varón y el del medio, enfocó su atención en la psicología, mientras armó su nombre como DJ de algunas fiestas urbanas. Finalmente, Valentina, la hija menor, mostró su pasión por el arte de los musicales, y logró debutar con Despertar de Primavera, el 20 de junio del 2025, poniéndose en la piel de Anna y bajo de dirección de Fer Dente, y con la que se llevó su primera nominación. Si bien todos ellos formaron vidas públicas, se criaron bajo el cuidado de sus padres y el perfil alejado de los medios de comunicación, creando un espacio de intimidad y contención que se mantiene.

A.E