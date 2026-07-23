Entramos a la habitación de Marlene y Ricardo Montaner: estilo bohemio chic, muebles de madera y tonos tierra

Después de más de 35 años de matrimonio, Ricardo Montaner y Marlene siguen compartiendo mucho más que una historia de amor. A lo largo del tiempo, la pareja ha construido un hogar que refleja su estilo de vida, marcado por la calidez, la sencillez y una conexión con los detalles que hacen de cada ambiente un espacio acogedor.

Ricardo Montaner y Marlene

En esta oportunidad, Marlene y Ricardo Montaner permitieron conocer uno de los rincones más personales de la casa: su habitación. La decoración deja en evidencia una estética bohemia chic, donde la combinación de fibras naturales, madera y una paleta de blancos y tonos tierra crea un ambiente sereno, elegante y atemporal.

Así es la habitación de Marlene y Ricardo Montaner

La habitación de Marlene y Ricardo Montaner está dominada por una base de colores neutros que potencia la luz natural y aporta una sensación de amplitud. La cama, vestida completamente de blanco con textiles de distintas texturas, se convierte en el eje principal del dormitorio y suma un toque de color gracias al tejido artesanal con flores multicolor, una pieza que rompe sutilmente con la monocromía sin perder la armonía del conjunto.

Así es la habitación de Marlene y Ricardo Montaner

La presencia de la madera y las fibras naturales termina de definir el estilo del ambiente. Una amplia alfombra en tonos terracota aporta calidez al espacio, mientras que los materiales orgánicos dialogan con cada uno de los elementos decorativos, logrando una atmósfera relajada donde el confort es el verdadero protagonista.

Detalles artesanales de la habitación de Marlene y Ricardo Montaner

Las paredes blancas en la habitación de Marlene y Ricardo Montaner, funcionan como un lienzo para una decoración sobria y equilibrada. Fotografías en blanco y negro conviven con una pieza decorativa de gran tamaño que aporta personalidad al dormitorio, mientras que las mesas de noche de líneas clásicas y los pequeños objetos ornamentales completan una composición elegante sin caer en excesos.

Así es la habitación de Marlene y Ricardo Montaner

Lejos de las tendencias recargadas, la habitación de Marlene y Ricardo Montaner apuesta por una decoración basada en la naturalidad, las texturas y los tonos tierra. El resultado es un refugio cálido y luminoso que refleja el estilo de vida de la pareja y su preferencia por ambientes donde la armonía y la sencillez son protagonistas.