Marley volvió a emocionar a sus seguidores al compartir una serie de fotos inéditas de uno de los encuentros más especiales de su vida: cuando presentó a su hijo Mirko ante Diego Armando Maradona. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, corresponden a 2018, cuando el conductor viajó a Dubái para grabar Por el mundo y visitó al ídolo en su casa.

Mirko, fanático de Diego Maradona

Marley mostró fotos inéditas del encuentro de Mirko con Diego Maradona

En aquel entonces, Mirko tenía apenas 8 meses y protagonizó un momento tan tierno como histórico. En las fotos se lo ve en brazos de Diego Maradona, quien lo mira con una mezcla de curiosidad y cariño, en una escena íntima que refleja la calidez del encuentro. Marley estuvo acompañado por Carina Zampini durante esa visita, que formó parte del ciclo de viajes que conducía por Telefe.

Mirko y Diego Maradona

Años después, el conductor decidió revivir ese recuerdo a través de la cuenta de Instagram de su hijo, donde escribió un mensaje cargado de emoción: “Tenía 8 meses y tuve el honor de conocer a Diego Armando Maradona. ¡En su casa! Hoy lo veo y no lo puedo creer!”. La publicación no tardó en generar repercusión entre sus seguidores, que destacaron lo especial del momento y el valor de esas imágenes.

El posteo también incluyó una foto actual del nene, ya con 8 años, posando junto a un muñeco de Maradona con la camiseta de la Selección argentina y el icónico número 10. Ese contraste entre el pasado y el presente no solo muestra cuánto creció el hijo de Marley, sino que también resignifica aquel encuentro, que hoy se convierte en un recuerdo aún más valioso tras la muerte del astro en 2020.

Con su estilo cercano, Marley suele compartir momentos de su vida cotidiana con Mirko, pero esta vez fue más allá y abrió el álbum de recuerdos para mostrar una escena única: el cruce entre su hijo y una de las figuras más importantes del deporte argentino.