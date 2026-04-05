Marley mostró las mejores fotos del primer campamento de Mirko con sus amigos

Para Alejandro “Marley” Weibe ver crecer a sus hijos se volvió en el centro de su vida. A diario, el conductor comparte las postales más tiernas del día a día de sus hijos en sus redes sociales. En esta oportunidad, mostró las mejores fotos del primer campamento de Mirko en uno de los destinos más buscados por aquellas familias que buscan desconectarse del bullicio de la gran ciudad.

Marley mostró la experiencia de Mirko al dormir en una carpa

Este primer fin de semana de abril Marley viajó rumbo a Tandil junto a sus dos hijos, donde los niños llevaron a cabo actividades recreativas al aire libre. En este marco, Mirko se robó todas las miradas ya que llevó a cabo su primer campamento rodeados de amigos. Bajo su atenta mirada, el presentador televisivo compartió en su cuenta personal de Instagram algunas imágenes de la travesía del pequeño donde dio cuenta de la experiencia a la intemperie.

Campamento de Mirko, el hijo de Marley, en Tandil | Instagram

En las imágenes propiciadas, se lo puede ver al hermanito de Milenka disfrutar de un momento tan único como esperado en los niños: acampar en medio de la noche, alejados del confort del hogar y en contacto pleno con la naturaleza. “Noche de camping”, escribió el comunicador en el pie de las imágenes que compartió. Allí se lo puede ver durmiendo plácidamente en compañía de otros chiquillos cobijados por abultadas bolsas de dormir para resguardarse de las bajas temperaturas.

A su vez, se pudo observar el despliegue de tres carpas sobre el jardín de la estancia donde la familia Weibe se está alojando durante este fin de semana XXL de Pascuas. Así, entre patos, naturaleza y jornadas campestres, Mirko tuvo una noche mágica cargada de ilusión y entusiasmo por dormir bajo las estrellas y amanecer bajo un cielo que asomaba los primeros rayitos de sol.

Campamento de Mirko, el hijo de Marley, en Tandil | Instagram

La nostalgia de Marley al ver crecer a Mirko

Semanas atrás, Marley había escrito en la famosa red social de la camarita: “Lo grande que está Mirko, ¡no lo puedo creer!”, poniendo en evidencia que su primogénito está experimentando nuevas aventuras al mismo tiempo que va ganando autonomía. Poco a poco, el nene de 8 años va buscando su rumbo y fijando sus intereses, siempre acorde a su edad.

Por su parte, en el perfil de ambos se pudo ver cómo sus retoños disfrutaron junto a otras pequeñas jornadas campestres rodeados de animalitos de granjas tales como patos y caballos que estaban alojados en el lugar.Tal es así que, al llegar a la ciudad bonaerense, explicó el motivo de su escapada familiar: “Vinimos a pasar el fin de semana con amiguitos de Mirko y acá tenemos a María, una amiga, que nos prestó su casa en Tandil. No puedo creer, nunca había venido”.

Para Marley, cada uno de estos instantes se vuelve invaluable: entre orgullo y una inevitable nostalgia, el conductor acompaña de cerca estos primeros pasos hacia una mayor independencia, celebrando cada logro de su hijo mientras atesora recuerdos que, con el tiempo, se transformarán en historias cargadas de emoción.

Este viaje no solo representó una escapada de descanso para la familia, sino también un momento bisagra en la infancia de Mirko, marcado por nuevas vivencias que comienzan a trazar su crecimiento personal. La experiencia de acampar, compartir con amigos y desenvolverse en un entorno distinto al habitual deja huellas que van más allá de lo anecdótico, ya que contribuyen a fortalecer su autonomía, su seguridad y su capacidad de adaptación.

NB